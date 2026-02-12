IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов пред посланикът на Франция: България има нужда от предвидимо управление

България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения

12.02.2026 | 13:33 ч. 6
Снимка: Фейсбук

България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока. В условията на динамична международна среда страната ни трябва да бъде активен фактор при взимането на европейските решения. С последователна политика и ясни приоритети можем да гарантираме устойчиво развитие и по-силна позиция на България и на Европейския съюз.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България в Централата на ГЕРБ.

Борисов и Дюмулен са обсъдили темите за общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите членки в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС.

Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, заяви още Борисов на страницата си във фейсбук.

България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, продължаваме да затвърждаваме стратегическото партньорство между България и Франция, основано на доверие, активен политически диалог и задълбочено икономическо, културно и образователно сътрудничество.

Борисов посланичка Франция предвидимо управление външнополитическа посока
