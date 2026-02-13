ДБ за Стоянов: Шокиращо е шефът на ГДБОП да не е знаел, че е имало сигнал за "Петрохан"

“Момчето за "мръсни" поръчки на Пеевски – Калин Стоянов, се появи и каза, че докато е бил шеф на ГДБОП не е знаел, че има сигнал по отношение на "Петрохан". Това е шокиращо”, казаха Ивайло Мирчев от ДБ по повод обясненията на Стоянов.

По повод изпратените от прокуратурата документи по случая, Мирчев добави, че те с частични и председателят на НС Рая Назарян ще прецени какъв да бъде достъпът на депутатите.

“Ние сме на линия да се запознаем с цялата информация. От секретно деловодство ни казаха, че документите все още са при председателят на НС“, добави Мирчев.

Божидар Божанов подчерта, че прокуратурата е изпратила данни по настоящото досъдебно производство: “Ние сме изискали информация за прекратените досъдебни производства през миналата година, а ако е имало и други, като този от 2022 г. – също и тях. По стар милиционерски обичай вероятно ще ни предоставят частична информация.“

“Още в първия ден се появява Борислав Сарафов, без да има представа за какво става дума, а вече знае, че работата е “Туин Пийкс“. Тази работа продължава да изглежда все по-зле, защото стана ясно, че ДАНС са следели групата, а групата официално е участвала на обучения на МВР. Всичкото това нещо не прави впечатление на никого, всички са приятно разсеяни. Ако няма диалог между ДАНС и МВР, това означава оставки на всички по веригата“, категоричен е Мирчев.

Съпредседателят на ДБ смята, че големият проблем е, че големи институции не са си свършили работата по сигнали.