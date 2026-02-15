IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена бе намушкана с нож в Дупница, пострадалата е в болница в София

Образувано е досъдебно производство

15.02.2026 | 14:44 ч. Обновена: 15.02.2026 | 14:44 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщи за БТА Катя Табачка, говорител на Областна дирекция на МВР в Кюстендил. 

Пострадалата заедно с приятелка си говорели в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, посочи Табачка. Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема.

Работи се по изясняване на факти по случая, образувано е досъдебно производство, допълни Табачка.

жена намушкана нож Дупница
