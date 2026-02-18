IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Консумираме вносни храни, изчезна традиционният хляб от българско брашно

Доц. Боюклиев: Само 20% от българите могат да си позволят мляко от фермера или истинско сирене

18.02.2026 | 11:52 ч. 23

Всеки месец мерят как се пълни потребителската кошница от борсите и тържищата. В повечето европейски страни никакъв такъв показател не се събира, защото борсата и тържищата са нещо особено и не всички храни минават през тях. Това заяви икономистът доц. Огнян Боюклиев в "България сутрин". 

По думите му 75% от българите пазаруват в търговските вериги, едва 15% са в малките магазини.

"Консумираме вносни плодове и зеленчуци. Лявата политика е такава на доходи - да помогнеш на този, който наистина има ниски доходи, а не да се натискат с административни методи цени и надценки. Съмнявам се да има 80% монопол. Производителите на сурово мляко не могат да го преработят и да стигне до крайния потребител, а в същото време внасяме сухо мляко", допълни доц. Боюклиев за Bulgaria ON AIR.

Според него трябва активна аграрна политика и политика на доходите.

"Производството на мляко става скъпо, а изкупните цени са ниски. Само 20% могат да си позволят да купят мляко от фермера или истинско сирене. 50% български продукти е глупост, ние сме в европейското пространство", посочи гостът.

Лошо е, че изчезва традиционният хляб, категоричен е доц. Боюклиев.

"Над 200 вида хляб има, няма масов. Няма лошо в разнообразието, а в това, че изчезна традиционният от българско брашно, произведен от чиста вода, щипка сол и качествена мая или закваска", обясни той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR хляб храна вериги цени Огнян Боюклиев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem