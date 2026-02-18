Консумираме вносни храни, изчезна традиционният хляб от българско брашно

Всеки месец мерят как се пълни потребителската кошница от борсите и тържищата. В повечето европейски страни никакъв такъв показател не се събира, защото борсата и тържищата са нещо особено и не всички храни минават през тях. Това заяви икономистът доц. Огнян Боюклиев в "България сутрин".

По думите му 75% от българите пазаруват в търговските вериги, едва 15% са в малките магазини.

"Консумираме вносни плодове и зеленчуци. Лявата политика е такава на доходи - да помогнеш на този, който наистина има ниски доходи, а не да се натискат с административни методи цени и надценки. Съмнявам се да има 80% монопол. Производителите на сурово мляко не могат да го преработят и да стигне до крайния потребител, а в същото време внасяме сухо мляко", допълни доц. Боюклиев за Bulgaria ON AIR.

Според него трябва активна аграрна политика и политика на доходите.

"Производството на мляко става скъпо, а изкупните цени са ниски. Само 20% могат да си позволят да купят мляко от фермера или истинско сирене. 50% български продукти е глупост, ние сме в европейското пространство", посочи гостът.

Лошо е, че изчезва традиционният хляб, категоричен е доц. Боюклиев.

"Над 200 вида хляб има, няма масов. Няма лошо в разнообразието, а в това, че изчезна традиционният от българско брашно, произведен от чиста вода, щипка сол и качествена мая или закваска", обясни той.