СЕМ допусна всички кандидати за шеф на БНТ

Съветът за електронни медии разгледа и прие днес протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия.

Всички кандидати отговарят на приетата процедура и на условията на Закона за радиото и телевизията.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат: Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова.