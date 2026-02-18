IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 101

СЕМ допусна всички кандидати за шеф на БНТ

Те продължават в конкурсната процедура

18.02.2026 | 16:19 ч. Обновена: 18.02.2026 | 16:21 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Съветът за електронни медии разгледа и прие днес протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. 

Всички кандидати отговарят на приетата процедура и на условията на Закона за радиото и телевизията.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат: Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова, Милена Милотинова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СЕМ емил кошлуков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem