СЕМ ще препита днес петимата кандидати за шеф на БНТ

С пет гласа "за" членовете на Съвета за електронни медии допуснаха всички кандидати за генерален директор на БНТ до третия етап на процедурата по избора - изслушване, което ще се проведе днес.

Претендентите за поста са петима - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

СЕМ прие и процедурните правила, по които ще става изслушването на кандидатите, които ще се представят по реда на подаване на документите си.

Първо ще бъде изслушването на Свилена Димитрова, което ще започне в 14 часа.

За всеки кандидат са предвидени по 50 минути. Всеки ще разполага с 15 минути за представяне на концепцията си за управление на БНТ.

След това членовете на СЕМ ще могат да задават въпроси до две минути всеки, като отговорите трябва да се вместят в общо 15 минути.

Представителите на БНТ ще имат до пет минути за въпроси, а присъстващите журналисти – също до пет минути.

На 20 февруари ще бъде обявен избраният кандидат.