СЕМ ще препита днес петимата кандидати за шеф на БНТ

Изборът ще бъде обявен утре

19.02.2026 | 07:27 ч. 6
Снимка БГНЕС

С пет гласа "за" членовете на Съвета за електронни медии допуснаха всички кандидати за генерален директор на БНТ до третия етап на процедурата по избора - изслушване, което ще се проведе днес.

Претендентите за поста са петима - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.
СЕМ прие и процедурните правила, по които ще става изслушването на кандидатите, които ще се представят по реда на подаване на документите си. 

Първо ще бъде изслушването на Свилена Димитрова, което ще започне в 14 часа.
За всеки кандидат са предвидени по 50 минути. Всеки ще разполага с 15 минути за представяне на концепцията си за управление на БНТ. 

След това членовете на СЕМ ще могат да задават въпроси до две минути всеки, като отговорите трябва да се вместят в общо 15 минути. 
Представителите на БНТ ще имат до пет минути за въпроси, а присъстващите журналисти – също до пет минути. 

На 20 февруари ще бъде обявен избраният кандидат.

