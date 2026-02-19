IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

Марин Райков и Ради Найденов са назначени за зам.-министри в МВнР

И двамата са участвали в предишни служебни правителства

19.02.2026 | 18:50 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Марин Райков и Ради Найденов са назначени за заместник-министри в Министерство на външните работи. Назначението е със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров.

Марин Райков е министър-председател и министър на външните работи в служебния кабинет през 2013 година. Заемал е поста заместник-министър на външните работи в периода 1998-2001 г. и 2009-2010 г. Бил е и извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската и Италианската републики, както и в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Свързани статии

Ради Найденов също има дългогодишен опит в дипломатическата служба. Заемал е поста министър на външните работи в служебното правителство през 2017 г., както и най-високата дипломатическа длъжност в МВнР – постоянен секретар. В периода 2001-2002 г. е заместник-министър на отбраната. 

Представлявал е Република България като извънреден и пълномощен посланик в Република Австрия, Федерална република Германия, както и в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВнР заместник-министри Марин Райков Ради Найденов Андрей Гюров служебен кабинет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem