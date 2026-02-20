IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново ВИДЕО

Инцидентът е станал през нощта в подножието на хълма Трапезица

20.02.2026 | 13:24 ч. 2

Видео: БГНЕС

Земна маса и скални отломки се свлякоха върху автобусна спирка във Велико Търново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал през нощта в подножието на хълма Трапезица. При свличането скалните късове са разрушили подпорна стена и са паднали върху спирка в квартал "Асенов". 

За щастие, няма пострадали, тъй като по това време на мястото не е имало хора.

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси.

Заради опасност от ново свличане е затворен участъкът от пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на свлачището, като е въведен обходен маршрут.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

свлачище велико търново
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem