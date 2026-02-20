Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново ВИДЕО

Видео: БГНЕС

Земна маса и скални отломки се свлякоха върху автобусна спирка във Велико Търново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал през нощта в подножието на хълма Трапезица. При свличането скалните късове са разрушили подпорна стена и са паднали върху спирка в квартал "Асенов".

За щастие, няма пострадали, тъй като по това време на мястото не е имало хора.

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси.

Заради опасност от ново свличане е затворен участъкът от пътя Велико Търново – Горна Оряховица в района на свлачището, като е въведен обходен маршрут.