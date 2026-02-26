IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стоил Цицелков след оставката: Спират ме, тупат ме по рамото, стискат ми ръката

Не мога да опиша какво се случва с мен през последните дни, написа той

26.02.2026 | 14:08 ч. 11
Снимка: БГНЕС

След като подаде оставка от поста вицепремиер в служебното правителство, Стоил Цицелков се радва на одобрение от гражданите по улиците. Той се похвали в публикация във Facebook, че хора го спират и го тупат по рамото, стискат му ръката и го поздравяват. 

Ето какво още пише Цицелков: 

Не мога да опиша какво се случва с мен през последните дни.

Вървя по улиците и хората ми се усмихват. Спират ме, тупат ме по рамото, стискат ми ръката и ме поздравяват. Телефонът ми не спира да звъни с думи на подкрепа, с конкретни предложения за действия, с идеи от хора от целия политически и обществен спектър на България.

Получавам покани от дипломати и международни организации, които искат да разберат кой и защо организира толкова бърза и толкова яростна атака срещу изборен експерт.

Каня всеки журналист да се разходи с мен по улиците и сам да види дали това е преувеличение или реалност.

Благодаря ви, българи.

Тази подкрепа не ме опиянява. Тя ме задължава. Кара ме да работя до късно вечер и от ранни зори, за да можем да гарантираме:

Независимо наблюдение на изборите.

Грамотни и структурни предложения там, където все още може да се подобри нещо в кратките срокове до 19.04.

На прав път сме.

И обещавам повече да не замерям кучетата с камъни.

Припомняме, че Стоил Цицелков подаде оставка малко след като служебното правителство се закле. От "Има такъв народ" започнаха атаки срещу Цицелков и биографията му. Става въпрос за твърдения, че той е бил задържан преди повече от 10 години. "

Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент", написа Цицелков тази сутрин. "Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел", допълни той и заплаши със съдебни действия. 

