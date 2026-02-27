IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Високите сметки за ток и цената на водата влизат в Министерски съвет

Андрей Гюров свиква работна среща с Трайков, Щонова и Бонева

27.02.2026 | 11:00 ч. Обновена: 27.02.2026 | 11:01 ч. 6
Високите сметки за ток и цената на водата влизат в Министерски съвет

Високите сметки за ток влизат в Министерски съвет

Служебният премиер Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет.

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

Свързани статии

В първия си ден след встъпване в длъжност Трайчо Трайков се срещна с КЕВР, за да получи актуална информация относно завишените сметки за ток. Тогава той декларира, че компенсацията за високите сметки ще се случи след приключване на проверката от регулатора в трите ЕРП-та. 

Днес с публикация в социалните мрежи актрисата Катерина Евро също се оплака от прекомерно висока сметка от 382 евро за ток за периода средата на януари – средата на февруари. „За жена, която живее сама и има на покрива на къщата си 22 фотоволтаика, които произвеждат ток“, каза тя и показа сметката си пред камера. 

В същото време обществената телевизия показа репортаж от Русе, където собственичката на хотел Мая Русанова получила сметка за електроенергия в размер на 7 хиляди лева, въпреки че обектът не работи и не приема гости.

Вчера КЗП влезе в трите електроразпределителни дружества. По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ток вода цена влиза МС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem