Високите сметки за ток и цената на водата влизат в Министерски съвет

Високите сметки за ток влизат в Министерски съвет

Служебният премиер Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет.

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

В първия си ден след встъпване в длъжност Трайчо Трайков се срещна с КЕВР, за да получи актуална информация относно завишените сметки за ток. Тогава той декларира, че компенсацията за високите сметки ще се случи след приключване на проверката от регулатора в трите ЕРП-та.

Днес с публикация в социалните мрежи актрисата Катерина Евро също се оплака от прекомерно висока сметка от 382 евро за ток за периода средата на януари – средата на февруари. „За жена, която живее сама и има на покрива на къщата си 22 фотоволтаика, които произвеждат ток“, каза тя и показа сметката си пред камера.

В същото време обществената телевизия показа репортаж от Русе, където собственичката на хотел Мая Русанова получила сметка за електроенергия в размер на 7 хиляди лева, въпреки че обектът не работи и не приема гости.

Вчера КЗП влезе в трите електроразпределителни дружества. По време на проверките е изискана информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените жалби, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.