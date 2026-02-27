Гюров за "Литаско": Трябва да подсигурим интересите на страната

Трябва да подсигурим интересите на страната, каза служебният премиер Андрей Гюров относно евентуално арбитражно дело срещу България от швейцарското дружество "Литаско" на брифинг в Министерския съвет.

Това е също един наследен казус за служебното правителство в момента. Проучваме внимателно въпроса, провели сме ресорна среща вчера, на която сме начертали следващи стъпки и това, което трябва да направим, е да подсигурим защитата на интересите на страната, но ще съберем информация и предложения, така че да можем да представим решения, каза Гюров.

Швейцарската компания "Литаско" (Litasco SA), член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, съобщи, че е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

Според "Литаско" мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията.

Служебният премиер коментира и предстоящия извънреден вот на 19 април.

Основната цел на служебното правителство е да осигури честни избори, а това предполага правителството да работи с областни управители, които не са замесени в организацията на най-нечестните избори в новата история на България и да има главен секретар на МВР, който най-малкото може да чете гладко и това е една добра предпоставка за провеждането на честни избори, каза служебният премиер.

Служебното правителство смени областните управители, а на среща с новите вчера Гюров каза, че от тях очаква безпристрастност, добра организация и навременни действия по организирането на честни и прозрачни избори.

На 23 февруари на заседание на служебния кабинет беше взето решението главният секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде предложен за освобождаване от длъжност.