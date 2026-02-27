IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
София Андреева, защитаваща Калушев: Ако ме намерите самоубита, знайте - нямам такива намерения!

Тя заговори за тунел под хижата

27.02.2026 | 20:16 ч. 40
В следващите дни смятам да се покрия изцяло! Ако ме намерите самоубита, да знаете, че нямам такива намерения!" Това обяви пред "България Днес" София Андреева - майката на Валери, който е близък до Иво Калушев и преди години е подал сигнал за сексуално насилие от страна на "ламата".

Жената е категорична, че в случая "Петрохан" не става въпрос за самоубийства, а и дори обяснява защо мисли така.

"Когато говорих с полицаите, им казах, че не биха се самоубили по този начин. Ако са искали да се самоубият, има други начини. Те практикуваха будистката практика "пхова" и няма как просто да хванат пистолетите и да се застрелят", споделя Андреева и добавя, че е запозната с дадената практика, както и с будизма като цяло.

"Аз също бях тръгнала да правя тази практика, но все я отлагах и така и не съм стигнала до нея. Иво Калушев казваше, че един дисциплиниран човек може да научи тази практика за 20 дни. Тези хора го практикуваха това нещо и е много невероятно да вземат да се изпозастрелят. Аз знам, че не са се самоубили, защото няма полза да го правят този сеир. В будизма, освен че не трябва да убиваш, трябва да се пазиш от това да предизвикаш мъка и корист в другите. Те с този си акт предизвикаха мъка и корист на цяла България, затова много се съмнявам да са се самоубили", категорична е майката на Валери, която няма доверие на родните институции и като цяло на никого в тази държава.

"Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието? Защо продължават да стоят там? В хижата има тунел от хижата, водещ към Северна България. Така е построена през 80-те години на миналия век. Била е замислена като тренировъчен център за разни организации. Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока, който изживявам от цялата мерзост".

София Андреева Валери Ивайло Калушев Петрохан самоубийство
