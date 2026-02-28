Страница от името на Калушев: Накрая да не излезе, че сме живи

Продължавно активно да се поддържа фейсбук страницата, създадена с името на Ивайло Калушев". На всеки няколко часа има нова публикация, обикновено придружена със снимка, която изисква да се разкрие истината за случилото се.

"Страницата е направена от фенове на Иво Калушев и е в памет на шестимата от Петрохан. Не целя подигравка към личности и техни близки и роднини. Моля за извинение към всеки който се чувства засегнат. Искам истината", гласи описание на страницата.

Късно снощи неизвестният автор на страницата публикува следния пост:

"Всеки ден сменят версии, братче. Накрая да не излезе, че сме живи. Ето ме седнал като шаман Дон Корлеоне.. според умниците Анчето Владимирова и Тошето Тодоров".

Рано тази сутрин има публикуван и нов текст, в който създателят на групата изказва личното си мнение за групата около "Петрохан". А именно:

"Господин Ивайло Калушев,

И петимата "заподозрени"!

Знаем, че сте невинни!

Знаем, че ако сте работили за Националната сигурността , сте се пожертвали!

Признателни сме за саможертвата и молим милост от близките ви, заради калта, която се изсипа над вас от държавната машина!

Бог да е с вас, да сте близо до Светлината и мир на душите ви!

А ние, които сме тук Долу, обещаваме , че ще направим всичко по силите ни и с Божията

помощ ще направим всичко , за да получите възмездие и покой на душите !

Мир Вам!"