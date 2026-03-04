Заседанието започна с едноминутно мълчание за Славчо Крумов

С едноминутно мълчание в памет на депутата от „Възраждане“ Славчо Крумов започна днешното пленарно заседание. Виктор Папазов се закле в Народното събрание като депутат от ПГ на „Възраждане“.

Това се случва след като народният представител от ПГ на „Възраждане“ Славчо Крумов почина внезапно, а за кончината му съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов.

Семейството на "Възраждане" загуби един от членовете си, а България – един от синовете си, каза депутатът от парламентарната група на "Възраждане" Цончо Ганев в декларация в памет на починалия депутат Славчо Крумов.

"Възраждане" има много голямо семейство, каза още Ганев, посочвайки, че винаги са се грижили за децата и семействата на нуждаещите се членове, пострадали при различни обстоятелства. Ганев даде примери с член на "Възраждане", трагично загинал преди няколко години, с председателя на партията в Ловеч, който в катастрофа е загубил съпругата си, за бити, арестувани и съдени членове на партията. Един от тях беше и синът на Славчо Крумов – арестуван, лежал в арест повече от месец, само защото си позволи да протестира срещу това България да бъде вкарана в еврозоната, посочи Ганев. Това е и една от основните причини Крумов да не издържи и да стане така, че да го загубим, добави той.

Нашето семейство има много разпознаваеми лица, но са важни десетките, които работят неуморно и го правят заради каузата и семейството на "Възраждане". И без тях нищо от това, което сме постигнали, няма да се получи. Един от тях беше Славчо Крумов. Крумов създаде "Възраждане" – Овча купел и направи така, че да бъде не просто структура, а една от най-образцовите структури от единомишленици и приятели, които да работят в името на кауза, наречена България. Крумов беше човек, който много малко хора са видели да говори от тази трибуна, но той не искаше дори да става народен представител, добави Ганев. По думите му огромна част от хора на "Възраждане" никога не са искали да стават депутати, а председателят на партията - Костадин Костадинов, е трябвало лично да ги убеждава и мотивира, за да станат народни представители.

На гърба на Крумов и десетки други се крепи това, което "Възраждане" представлява. Един доблестен и добър българин загубихме на 1 март. Когато Славчо Крумов трябваше да стане народен представител, той помоли само за едно – да не го карат за говори от трибуната, а да го остават да работи за „Възраждане“, допълни Ганев, който се разплака от трибуната.

Не може да бъде проведено изслушване на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов за кадровата политика от встъпването му в длъжност и разгласената информация за заплаха за националната сигурност поради ангажименти на министъра, съобщи председателят на парламента Рая Назарян. Искането за изслушване е на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Свързани статии Почина депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов

За четвъртък е предвидено гласуването на второ четене на промени в Кодекса за социално осигуряване. То беше отложено миналата седмица. Депутатът от "БСП-Обединена левица" Борислав Гуцанов поиска точката да отпадне тази седмица от програмата, но предложението беше отхвърлено.

По искане на "Възраждане" депутатите включиха за утре изслушване на служебния министър на енергетиката и председателя на КЕВР за повишените сметки на тока. Постъпило е писмо на служебния министър Трайчо Трайков, с което уведомява, че поради отсъствие от страната няма да може да участва в заседанието на Народното събрание тази седмица, информира Рая Назарян. На председателски съвет е обсъдено на изслушването да бъдат зам.-министър на енергетиката и председателят на КЕВР.

Не бе прието искането на Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" НС да гласува проект на решение, с което ДАНС и прокуратурата да бъдат задължени да предоставят всякаква информация, вкл. и класифицирана, за "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая "Петрохан".

По предложение на "ДПС-Ново начало" депутатите включиха за утре второто четене на промени в Наказателния кодекс.

По искане на "Възраждане" за четвъртък бе прието да бъдат изслушани зам.- министърът на енергетиката и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" за ремонти на блокове в атомната централа.