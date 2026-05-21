Експерт: Държавите имат запаси от петрол за около 3 месеца

Търговските запаси от петрол се изчерпват бързо поради войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване.

За това предупреди Международната агенция по енергетика.

"Запасите наистина се изчерпат. Голяма част от държавите от ЕС все още не са посегнали към своите такива. Най-проблематично е в Азия. Япония и Южна Корея са най-засегнати от блокадата на Ормузкия проток. Китай има голям запас, това е стратетгияна на правителството", каза енергийният експерт Цветомир Николов за Bulgaria ON AIR.

По думите му държавите имат запаси за около 3 месеца и това дава възможност на инвеститорите да планират.

ЕС не е част от най-застрашените, тъй като има и запаси, и гарантиран внос. САЩ също не са в тежка позиция, а Китай има буфери, стана ясно от коментара на Николов в "България сутрин".

Той допусна, че цените на горивата у нас може още поскъпнат, но не би трябвало да е нещо невиждано.

"Засега цените са в рамките на нормалното. Консумацията не спада с очаквания размер. Има голям потенциал за оптимизиране на консумацията. Ако някой си купува автомобил в момента, може да погледне автотмобили с по-добър контрол на разхода или електрически автомобил. Използване на градския транспорт. При бизнеса има голям потенциал за енергийна ефективност", каза още Николов.

Според него би била ефективна ликвидността за бизнесите, докато кризата отмине, но повечето държани мерки не биха имали голям ефект.

Таван на цените и таван на надценките при горивата са неработещи мерки, категоричен е енергийният експерт.

Гостът отбеляза, че рафинерията в Бургас е под държавен контрол и цените се определят от особен управител - "странно е да проверяваш сам себе си"

Николов не очаква катастрофален сценарий при изчерпване на запасите от петрол, но може да очакваме високи ценови равнища на горивата до края на годината и началото на 2027 г.

"По отношение на керосина ще има голям проблем с международните полети. В случая на България рафинерията осигурява необходимите количества керосин на страната ни", изтъкна експертът.

Намаляване на ДДС на акцизите би нанесло голяма щата на бюджета, на мнение е Николов.