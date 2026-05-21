Енергийният министър: Стартираме детайлен одит в дружествата

“Нашият подход на работа няма да бъде кампаниен, а ще бъде последователен, експертен и прозрачен. На първо място благодаря на президента Румен Радев, който ми гласува това доверие, както и на моя екип - заместник-министрите д-р Любомира Ганчева и г-н Кирил Темелков, както и на началника на политическия кабинет г-жа Десислава Николова”, каза в началото на брифинга министъра на енергетиката Ива Петрова.

Министърът подчерта, че една от първата ѝ задачи при встъпването ѝ в длъжност, е била да установи пълната и обективна картина на завареното състояние. "Направихме стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в системата, на изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка по ангажиментите по ПВУ, защото там има крайни срокове - 31 август 2026 г. Паралелно се фокусирахме и върху състоянието на ключови реформи и проекти с друго европейско и донорско финансиране", обясни Петрова.

Тя беше категорична, че проверката е установила "забавяне": "За съжаление, това забавяне е по отношение на критични реформи, редица административни затруднения при изпълнението на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла".

“Забавена е подготовката на изменения и допълнения в три основни закона - Закона за енергетиката, Закона за възобновяемите енергийни източници и Закона за енергийната ефективност, както и на подзаконовата нормативна рамка. Те трябва да адаптират регулациите към развитието на сектора и, от друга страна, да транспонират европейското законодателство, за да може страната ни в пълна степен да използва потенциала за трансформация на ключови сектори като топлинния и охлаждащия сектор, сградния сектор, техническите изисквания към новите пазарни участници - като системи за съхранение, енергийни общности, активни потребители и други. Към настоящия момент изпълнението и разплащанията по инвестициите по ПВУ в сектор “Енергетика“ регистрират изоставане по редица процедури", подчерта министърът на енергетиката.

Петрова беше категорична, че това, което лично нея много я притеснява, е, че почти нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд. Има сериозни забавяния както по вече одобрени инвестиции, така и при подготовката на нови схеми за подкрепа.

"Забавяне има и по отношение на подготовката за усвояване на финансирането по Европейското икономическо пространство - така наречената "Норвежка програма". Там има осигурен ресурс за енергийни общности, предпроектни проучвания, ПАВЕЦ и други проекти, но отново се отчита съществено забавяне. Друг важен и дългогодишен въпрос в сектора е разработването и изпълнението на цялостна стратегическа визия за комплекса “Марица-изток“, който е ключов за сигурността и баланса на електроенергийната система, но също така и за регионалната икономика и заетостта", изтъкна тя.

Министърът подчерта, че стартира детайлни одити, които ще се извършват поетапно, и ще бъдат в БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".