“Възраждане": Правителството да отмени последното решението на кабинета “Желязков”

“Успяхме да съберем подписи за иницииране на референдум срещу изграждането на бежански лагери от затворен тип в Симеоновград и в Средец. Утре внасяме необходимите подписи в двете общини. Новата власт да вземе отношение по въпроса и да покаже, че има нов модел и нов морал на управление на държавата”, каза в кулоарите на парламента депутатът от ПГ на “Възраждане" Георги Георгиев.



Той припомни, че в последното заседание на Министерски съвет кабинетът “Желязков" взе решение за изграждане на два бежански лагера от затворен тип в Симеоновград и в Средец. “Решение, което беше взето набързо, на тъмно, без общественото внимание да бъде запознато, без да се вземе каквото и да е мнение от страна на жителите на тези общини, които бяха изключително потресени от това действие на отиващия си кабинет на Желязков", подчерта Георгиев.

Новата власт да се ангажира



Депутатът очаква новата власт също да се ангажира с този проблем. “Гражданите на тези общини никой не ги е питал. Да не говорим, че общинските съвети и на двете общини излязоха с декларации против изграждането на такива лагери, защото това са региони с демографски срив, региони с малко население, неподготвени с такъв тип съоръжения", добави депутатът от “Възраждане”.



Георгиев посочи, че лагерите от затворен тип много приличат на строго охранявани затвори. “В Хасковска област това ще е четвърто подобно съоръжение, което е в съседна община”.

Депутатът от обърна внимание, че през 2016 г. Румен Радев като кандидат за президент е казал изрично, че не е съгласен в региони с демографски проблеми да се изграждат такива лагери.

“Очакваме от него действия по този въпрос. Също да припомня, че в предизборната кампания сегашният министър на отбраната и водач на листата на Радев в Хасковска област в нарочна пресконференция също каза, че е против изграждането на този лагер в Симеоновград", каза още Георгиев.



Той призова властта да вземе съответните мерки заявките да бъдат изпълнени и правителството да покаже, че има нов модел и нов морал на управление на държавата. “Гражданите на тези две общини искат да бъдат питани, искат да бъде прекратено изграждането на тези съоръжения и съответно да се приключи с техните притеснения. Тези съоръжения ще бъдат изградени в самите градове, в близост буквално до жилищата на тези граждани", добави Георгиев и отново подчерта, че е много важно да се види как ще действа новата власт оттук нататък.



В заключение той заяви, че за “Възраждане" изграждането на такива съоръжения на територията на България е абсолютно недопустимо.