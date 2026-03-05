България е в НАТО, не може да е в пасивна позиция спрямо войната

Напрежението в Близкия изток расте, след като НАТО съобщи за свалена ракета над Турция, насочена към Европа. Въоръжените сили на Иран отричат да са изстрелвали ракета, а Техеран обяви контрол над Ормузкия проток, създавайки напрежение в международната общност.

Експертите Нина Спасова и Чавдар Стефанов се опитаха да дадат перспектива за случващото се. Спасова подчерта, че

ако бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност, дебатите могат да се превърнат в повторение на старите противоречия.

"Ако в този Консултативен съвет ще се карат, както обикновено се случва и както се очаква, това е логиката да не се свиква, защото то се превръща в един скандал. Още повече, че сме в предизборна ситуация. Може би е безсмислено", каза тя за "България сутрин".

Стефанов допълни, че Иранската революционна гвардия е организация с широк фанатичен обхват, включително и в арабския свят, както и че синът на основателя е избраник на тази структура.

"Това са фанатиците, които потушават безредици, извършват диверсии и имат различни клонове, включително на много места в арабския свят. Той е създател на тази терористична организация. Синът му, всъщност, твърдят, че е избраник именно на тази организация - революционните гвардейци, защитниците на Ислямската революция", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

Стефанов посочи историческа перспектива за режима в Иран и непримиримостта му спрямо Европа.

"В Русия при Путин за 25 години нещата се промениха толкова, че няма опозиция вътре. Опозицията е навън. А в Иран след 48 години може да си представите как живеят хората в основата на Ислямската република с правилата на шериата. Нещата са толкова отдалечени от реалния свят, в който ние живеем, че това, което ги тревожи, е борбата срещу Европа. Европа, която разлага Ислямския свят и разлага Русия. Те се борят. Европа е за тях непримирим враг", каза Стефанов.

Относно възможността за миграционен натиск към Европа, Спасова отбеляза, че в момента няма масово движение на хора, но предупреди, че ситуацията може да се промени, ако военният конфликт се удължи.

"В момента няма масово движение. Има вътрешно разселване от Техеран -

хората се преместват в други градове, които смятат за по-спокойни, защото основните цели са там. Но ако войната продължи, а не е ясно колко ще продължи - Израел говори за две седмици, Тръмп за четири - вече се отваря вратичка за малко по-дълга операция", каза Спасова.

Тя посочи, че международните опити за преговори засега са формални и не ограничават ракетните или ядрените възможности на Иран.

"Това са задкулисни действия. Както вече пише New York Times, има опити за контакт с американската страна. Задкулисно може да се стигне до някакво договаряне. Но какво е това договаряне? Оказва се, че всички тези преговори са били абсолютно ненужни", коментира още Спасова.

По отношение на сигурността на България, тя акцентира на задълженията на страната като член на ЕС и НАТО.

"България е европейска държава и член на НАТО. Не можем да си затворим очите и ушите и да се правим, че нищо не се случва - вземете си самолетите",

подчерта Спасова.

Стефанов допълни, че голяма част от българите предпочитат пасивна позиция и разчитат на други държави.

"Някои мислят: "Ние отиваме на почивка, а Гърция и Турция да ни пазят небето. Румъния също да ни пази." Мислят така значителна част от българите. Те забравят, че България е активен член на НАТО. Търсят само консумация - "пазете ни". Но задължението е да се борим за мир", подчерта той.

Експертите заключиха, че въпреки сложността на ситуацията, войната и напрежението продължават да разкриват слабости както в международната система, така и в способността на държавите да защитят своите граждани и интереси.