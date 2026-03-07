IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

България подобрява позицията си в реномирана икономическа класация

В изследването на Harvard Growth Lab за 2024 г. България заема 33-то място в света

07.03.2026 | 08:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българската икономика постепенно подобрява позицията си по веригата на добавената стойност. Това показват данните от най-новото издание на Атласа на икономическата сложност, изготвян от Harvard Growth Lab.

В изследването за 2024 г. България заема 33-то място в света.

Според авторите на класацията страната ни може да очаква средногодишен растеж от около 1,7% в идните години. Този темп обаче остава недостатъчен, за да се постигне по-бързо доближаване до средните нива на доходите в Европа.

Индексът на икономическата сложност оценява държавите според структурата на техния износ - колко технологично напреднали и разнообразни са продуктите, които произвеждат и продават навън, както и доколко икономиката разполага със специализирани знания и умения. Логиката е ясна: колкото по-сложни и по-разнообразни са произвежданите стоки, толкова по-добри са перспективите за дългосрочен растеж.

Последното издание на Атласа, базирано на най-актуалните данни за 2024 г., поставя България в първата третина сред изследваните страни по света. Напредъкът обаче остава сравнително бавен - за десет години страната се е придвижила нагоре с 10 места, при това с по-слаб темп в сравнение с други икономики със сходен профил.

Свързани статии

От Института за пазарна икономика, който разпространява анализа у нас, правят съпоставка с държави от региона. Чехия е на 7-о място, Унгария - на 13-о, Словакия - на 17-о, а Румъния - на 23-то. Според експертите разликите се дължат най-вече на ключови високотехнологични инвестиции, особено в автомобилната индустрия и електрониката.

Сред основните български експортни стоки продължават да доминират течните горива, медта, зърнените култури и текстилът. Нито един от тези продукти обаче не попада сред онези, които носят висока оценка по индекса. Секторите на информационните технологии и фармацевтиката отбелязват растеж, но все още имат ограничен дял в общия износ на страната.

Препоръката на изследователите е България да насочи усилия към привличане на инвестиции в отрасли, в които вече има натрупана основа - машиностроене, електроника и фармация. Като ключов фактор се посочва и по-тясното обвързване между образованието и нуждите на пазара на труда, особено за технологичните компании в София и Пловдив, пише БНР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

България икономика
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem