Плевнелиев: Бъдете спокойни, тук ракети и бомби няма да падат

България не е пряка мишена в конфликта в Близкия изток. Това заяви президентът в периода 2012 - 2017 г. Росен Плевнелиев в ефира на БНТ, където коментира напрежението около Иран и възможните отражения върху страната ни. По думите му рисковете за България са свързани основно с потенциални терористични действия, миграционен натиск и икономически последици.

По повод информацията за прекратените полети от Дубай Плевнелиев призова хората в България да не изпадат в тревога.

"Нека българските граждани бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем. Тук ще бъде спокойно, тук ракети и бомби няма да падат, нито дронове. България е взела всички мъдри и важни решения. Когато е влязла в Европейския съюз и в НАТО, това е най-силният отбранителен съюз на планетата и той ще ни защити."

В изказването си той направи и препратка към атентата на летище "Сарафово" през 2012 г., при който загинаха израелски туристи и български гражданин. Според него този случай е показал както мащаба на заплахата, така и възможностите на българските служби и международните партньори да стигнат до организаторите.

"На летище Сарафово, за съжаление, шест туристи от Израел и един български гражданин изгубиха живота си. Нашите служби, заедно с партньорите по целия свят, видяха, направиха невероятно разследване. Стигнахме до университета в Ливан, където бяха издадени фалшивите паспорти. Видяхме тримата, които са инициатори, извършители. Обявихме военното крило на Хизбула за терористична организация. И знаехме, че отзад стои режимът на аятоласите, който финансира и мотивира подобни терористични организации да извършат терористични актове."

Плевнелиев подчерта, че въпреки сложната международна обстановка, за българските граждани няма непосредствена военна опасност. В същото време той предупреди, че страната ни не е изолирана от по-широките рискове, които произтичат от действията на подобни режими и организации.

"Нека да бъде ясен, война няма и няма да има за българските граждани. Но, за съжаление, по целия свят ние сме свидетели на това, как този човеконенавистен режим е организирал, включително и на наша територия, терористични атаки."

Бившият държавен глава прогнозира още, че конфликтът в Близкия изток няма да се проточи дълго във времето и според него няма да продължи цяла година, а по-скоро седмици.

"Логиката е много елементарна. Ако тя продължи повече от два месеца, Тръмп ще изгуби междините избори. Ако изгуби междините избори, той губи всичко. Той губи всичко…"

Според Плевнелиев основните заплахи за България не са свързани с директни военни удари, а с други последици от дестабилизацията в региона.

"Голямата заплаха за нас, няма да има бомби, няма да има дронове, тя е в две посоки. Едната е терористични актове и другата посока е миграционна вълна."

Той обърна внимание и на възможните икономически ефекти, които също могат да бъдат усетени у нас, особено по отношение на цените на горивата.

"Българските граждани трябва да знаят, че бензин и дизел по бензиностанциите винаги ще има. Въпрос е на каква цена ще бъде той."