За първи път у нас: Правят трансфер на собствени митохондрии в яйцеклетката

За първи път в България е внедрена и се използва нова техника за трансфер на собствени митохондрии в яйцеклетката на жената.

"Митохондриите са енергийните източници, батериите на организма, които обръщат органичните вещества в енергия, която е нужна за всичко. Има ги навсякъде - и в мускулните клетки, и в женските яйцеклетки. Тук не става въпрос за тази технология, от която се раждат бебета от трима родители, тук се използват собствени митохондрии", заяви главният ембриолог д-р Пламен Тодоров за Bulgaria ON AIR.

По думите му не се използва донорски материал.

"Намират се майчините митохондрии, бащата не предава своите митохондрии, а само генетичния материал. В един момент, ако тези митохондрии са остарели и поизчерпани, особено при по-възрастни жени, се освежават енергийните източници, дава се допълнителна сила и затова се вземат от други клетки, например стволови, ние използваме гренолозните", допълни д-р Пламен Тодоров в "България сутрин".

Според него тази техника помага за по-голяма успеваемост при пациенти в по-напреднала възраст - над 40-45 години.

"С напредване на възрастта се влошава качеството на ембрионите, по-трудно се развиват. Ако сме правили 1-2 опита инвитро неуспешно и виждаме, че ембрионите спират да се развиват и не са достатъчно качествени - тогава се пристъпва към тази техника. Тя е неинвазивна, няма никаква опасност за яйцеклетката на жената", коментира д-р Пламен Тодоров.

Гостът подчерта, че усложнения няма как да настъпят, а единственият риск е да няма ефект след самата манипулация.

"В България има много добра успеваемост на европейско и световно ниво, всичко е под строг контрол, има проследимост", каза още д-р Пламен Тодоров.