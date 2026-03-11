Коледните добавки идват в момент на трудна бюджетна ситуация

На днешното заседание на Министерски съвет премиерът Андрей Гюров потвърди, че великденски добави за пенсионерите ще има. 1,6 млн. ще получат 20 или 50 евро добавка към пенсията си. Отпускането на добавките коментира и бившият социален министър Христина Христова в предаването “България сутрин”.

По думите ѝ е добре, че управляващите са намерили начин за отпускане на допълнителни средства. “Имаме традиция, с много малко прекъсвания. Добре е, че е диференцирано. Това е жест на държавата, при всички случаи е човечност. Наистина е помощ”, на мнение е Христова.

"Парите не са малко 57,8 млн. евро. В трудна бюджетна ситуация сме. Пета година сме без нормален бюджет или приет по-късно", отбеляза бившият социален министър.

Христова призна, че не ѝ е ясен критерият за отпускане на надбавки на пенсионерите с пенсии в диапазона от линията на бедност до минималната работна заплата от 620 евро. По думите ѝ около половин милион пенсионери няма да се възползват - това са хората с пенсии над минималната работна заплата.

Няма пари за всички нуждаещи се

Пред Bulgaria ON AIR Христова подчерта, че много хора в пенсионна възраст не получават пенсия, тъй като не са добили необходимия трудов стаж заради периоди на висока безработица и сива икономика. Тези хора са извън кръга на получаване на празнични бонуси.

"Не знам защо се свързва с пенсията. Има семейства с деца с много нисък социален статус. Би могло да се даде на повече групи хора", аргументира се Христова.

Според нея не е задължително приемането на удължителен закон, защото имаме Закон за публичните финанси. Добре е и да има, това е дописване на Закона за публичните финанси, отбеляза тя.

Христова коментира и темата за втория стълб пенсионно осигуряване. Според бившият министър това е инвестиционна пенсионна схема. “Би било жалко парите на хората да не се инвестират активно. Целта е да има доходност при гарантиране на внесените суми. Да се увеличат парите на хората", обясни експертът.

При първия стълб вноските ни са за половин пенсия, обърна внимание Христова.

Парите за държавните служители

"Хиляди пощенски служители работят на минимална работа. Те изнесоха доста голямо натоварване при смяната на нашата валута в евро. Трябва и това да се включи (бел. ред. - 5% увеличение на заплатите)", каза още Христова.

