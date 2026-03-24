САЩ се очаква да изпратят хиляди войници в Близкия изток

Пентагонът се очаква да изпрати в Близкия изток хиляди войници от елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия на Сухопътните сили на САЩ, казаха пред Ройтерс двама американски представители. Агенцията отбелязва, че концентрацията на военни сили се провежда, въпреки че Белият дом се стреми към преговори с Иран.

Американските служители не уточниха къде точно в Близкия изток и кога ще бъдат разположени военните. Един от тях уточни, че не е вземано официално решение за изпращане на военните в Иран, но те ще засилят способностите за евентуални бъдещи операции в региона.

Разполагането на войници ще бъде в допълнение към разполагането миналата седмица на хиляди морски пехотинци и моряци на борда на десантния кораб „Боксер“, заедно с придружаващите го бойни кораби.

Очакваното разполагане на войски идва само ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи бомбардирането на ирански електроцентрали, с което заплашваше, заявявайки, че са се провели „продуктивни преговори“ с Иран. Техеран обаче отрече да са били водени каквито и да е разговори.

Белият дом: Военните операции срещу Иран продължават, докато Тръмп обмисля дипломация

Военните действия на Съединените щати срещу Иран продължават без прекъсване, въпреки че президентът Доналд Тръмп разглежда нови дипломатически възможности, съобщи Белият дом.

Изявлението идва, след като Тръмп обяви възможни преговори с Техеран, а Пакистан се очерта като потенциален посредник, предаде АФП.

„Докато президентът Тръмп и неговите преговарящи проучват тази новопоявила се възможност за дипломация, операция „Епична ярост“ продължава без прекъсване, за да постигне военните цели, определени от главнокомандващия и Пентагона“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит.