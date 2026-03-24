Войната с дронове достигна до Съединените щати

Очевидно рояк дронове близо до база на американските военновъздушни сили разкри множество уязвимости в противовъздушната отбрана на страната.

На фона на бушуващия конфликт в Близкия изток, изумителните събития във военновъздушната база Барксдейл по-рано този месец привлякоха само ограничено медийно внимание. Съобщава се, че рояци неидентифицирани дронове многократно са прелитали над Барксдейл между 9 и 15 март, без да предизвикат публично известен ефективен отговор от военните или Министерството на вътрешната сигурност (DHS).

Барксдейл е щабът на Глобалното ударно командване на военновъздушните сили, което е отговорно за ядрените междуконтинентални балистични ракети и стратегическите бомбардировачи на страната, включително самолети B2, B1 и B52. Базата е дом на B52 от 2-ро бомбардировъчно крило и е централен център за комуникации и логистична поддръжка за координиране и насочване на тези сили. Фактът, че потенциално заплашителни дронове са могли да действат над такъв критичен комплекс с очевидна безнаказаност в продължение на няколко дни, след като подобно събитие, обхващащо 17 дни, се случи преди повече от две години във военновъздушната база Лангли, е изумителен. Докладите показват, че на персонала на Барксдейл многократно е било наредено да се скрие, докато дронове са кръжали над сгради и самолети, пишат за TNI Глен ВанХерк, пенсиониран генерал от Военновъздушните сили на САЩ, и Рамон Маркс, пенсиониран международен адвокат.

Фактът, че не е имало съобщения за ефективен отговор на това нахлуване, не е изненада за онези, които призовават за основен преглед на начина, по който се защитава родината на САЩ. Истината е, че отбраната на родината днес остава до голяма степен съсредоточена върху възпирането на ядрени заплахи, като балистични ракети и бомбардировачи, летене над северните полярни региони, изстрелване на боеприпаси в Северна Америка. Преди десетилетия Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) и Северното командване на Съединените щати (NORTHCOM) бяха организирани предимно за възпиране на стратегическа атака, използваща оръжия за масово унищожение. Защитена от Атлантическия и Тихия океан, родината на САЩ беше широко смятана за неуязвима за нестратегически заплахи.

Започвайки първо с 11 септември, а сега с появата на безпилотни летателни системи (UAS) - включително дронове от военен тип

и такива прецизни оръжия с голям обсег като крилати, балистични и хиперзвукови ракети, изстрелвани от космоса, въздуха, сушата, морето и подводницата - това удобно предположение за „безопасно убежище“ вече не е валидно. Случилото се в Барксдейл не е аномалия, а предвестник на нова ера във войната. Защитата на родината се превърна и ще продължи да бъде далеч по-сложно предизвикателство.

В Барксдейл, както и във военновъздушната база Лангли, правителството очевидно не е разполагало с ефективни технологии за идентифициране и противодействие на дроновете. Дори и да са били налични възможности за борба с безпилотните летателни апарати (C-UAS), решението за използването им вероятно е било усложнено от опасения за потенциални странични наранявания на военни и цивилни, както и материални щети. Някои доклади сочат, че Барксдейл се е опитал да използва заглушаване на C-UAS, но без успех. Невъзможността за заглушаване може да показва, че Барксдейл е бил изправен пред заплаха с автономни или ефективни възможности за заглушаване. Ако е вярно, това би предполагало, че зад нахлуването стои усъвършенстван чуждестранен участник, а не любител на дронове.

Допълнително усложнява картината фактът, че Вашингтон не е изяснил отговорността и правомощията си относно политиката за безпилотни летателни апарати относно справянето с дроновете и противодействието им. За национален отговор на стратегическа атака, NORAD и NORTHCOM имат сложни, добре познати и подробни протоколи за вземане на решения за Националното командване. Веригата за вземане на решения е ясно установена, достигаща чак до президента. Тя е проектирана да действа в рамките на минути. Процесът на вземане на решения днес за реагиране на заплаха от безпилотни летателни апарати или друг вид конвенционална атака е по-мрачен и далеч не толкова установен, като често включва няколко министерски отдела. Военните дори не са непременно отговорни за поемането на водеща роля.

Това доведе до противоречия. Федералната авиационна администрация (FAA), част от Министерството на транспорта, реши, че използването на лазер налага издаването на спешна заповед за спиране на въздушния трафик над Ел Пасо под 18 000 фута за 10 дни, позовавайки се на необясними „специални причини за сигурност“ и обявявайки зоната за въздушно пространство на националната отбрана.

Агенцията предупреди, че самолети, влизащи в ограниченото пространство, могат да бъдат свалени. След няколко часа Белият дом, който не е бил консултиран, се намеси и отмени заповедта за забрана на полети. Вашингтон заяви, че заплахата се е оказала балони за партита, а не враждебни дронове. Новинарски съобщения съобщиха, че е имало спорове между FAA, Пентагона и Службата за вътрешна сигурност относно подходящото използване на лазер в район с интензивен търговски въздушен трафик.

Опитът в Ел Пасо подчертава важни въпроси на управлението относно това как трябва да се управляват нововъзникващите заплахи,

като дронове и безпилотни летателни апарати. В допълнение към Пентагона, Министерството на транспорта, DHS и ФБР също играят роля в подобни ситуации, както и други разузнавателни агенции.

Тъй като Съединените щати осъзнават реалността, че родината им не е имунизирана срещу потенциални военни дронове, ракети, кибернетични и други неядрени заплахи, те трябва да преоценят цялостно подхода си за справяне с подобни ситуации в реално време. Кинетичните и некинетичните инструменти трябва бързо да бъдат въведени на стратегически, критични места от военна и гражданска инфраструктура. Апаратът за вземане на решения, необходим за идентифициране и реагиране на такива заплахи, също трябва да бъде модернизиран и рационализиран.

В крайна сметка Съединените щати трябва да предприемат агресивни действия за справяне с тези нови заплахи от безпилотни летателни апарати и други, възникващи в родината им. Остарелите подходи, определени от ограничени отговорности и правомощия, вече не работят. Тази остаряла рамка трябва незабавно да бъде заменена от съвместна, интегрирана архитектурна мрежа, която позволява обединена осведоменост за домейна и сътрудничество в реално време между ключовите лица, вземащи решения. Съвместната междуведомствена работна група 401 е солидна първа стъпка в тази посока, която помага за задвижването на такава реорганизация. Тя призовава за пълна подкрепа от всички заинтересовани страни в агенциите. Тази работна група трябва спешно да бъде овластена на ниво Белия дом, за да се справи бързо с пропуските в политиката и капацитета.