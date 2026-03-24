Колко ракети са останали на Иран след началото на войната?

В началото на конфликта с Израел и САЩ, Иран е разполагал с около 2500 балистични ракети, които са могли да бъдат изстрелвани или от задната част на камиони, или от подземни силози, според израелския мозъчен тръст "Алма".

Броят им е спаднал до около 1000 ракети, според оценките на центъра в нов доклад.

И все пак Иран е показвал устойчивост и преди

"Алма" оценява, че в края на 12-дневната война миналата година Иран е останал с около 1500 ракети, но през следващите осем месеца е успял да произведе още 1000 - което предполага, че Техеран може да успее бързо да попълни запасите си, въпреки бомбардировките на САЩ и Израел, насочени към военно-промишления му комплекс.

Подполковник Сарит Зехави, резервист от Израелските отбранителни сили и ръководител на центъра, каза, че е "изненадана" от това колко успешно Иран е успял да възстанови силите си след войната миналия юни.

"Ако народът на Иран не завърши започнатото, тогава Ислямската република ще остане на власт и те ще направят всичко възможно, за да възстановят тези способности, и ще получат помощ от Русия и Китай", отбеляза тя пред The Times.

Нарастващото използване на касетъчни боеприпаси от Иран подкопа вярата на израелците в непревземаемостта на противовъздушната им отбрана. Възрастна двойка беше убита миналата седмица, когато Рамат Ган, предградие на Тел Авив, беше атакуван.

И все пак за израелската служба за сигурност дъждът от суббоеприпаси, който се изсипа върху една от най-гъсто населените части на Израел, е доказателство, че Иран може да е на изчерпване на балистичните ракети.

От изстрелването на десетки балистични ракети на ден в началото на триседмичния конфликт, честотата на стрелба на Техеран е намаляла значително.

Сега Иран атакува Израел с около десет ракети на ден, което предполага, че близо месец американски и израелски въздушни удари са намалили способността на Техеран да извършва ответни удари.

Прибягвайки до касетъчни боеприпаси - бойни глави, забранени от международното право, които разпръскват "бомби" върху голяма площ и увеличават максимално способността на ракетата да нанася щети - някои смятат, че Иран е показал, че ракетният му арсенал е изчерпан и търси начини да увеличи силата на намаляващия брой атаки.

За Израел касетъчните боеприпаси представляват допълнително предизвикателство. Балистичните ракети, които ги носят, трябва да бъдат свалени, преди да се разделят, така че дори атаките да са по-редки, те са потенциално по-смъртоносни.

"Това е предизвикателство, защото прозорецът за прихващане е по-малък. Трябва да ги прихванете, преди касетъчните бомби да напуснат ракетата", каза Зехави.

Балистичните ракети на Иран са основното оръжие, което може да бъде използвано за нанасяне на щети на регионалния им враг. Поради това САЩ и Израел атакуваха подземните складове и фабрики за балистични ракети на Иран в Шираз, Табриз, Ахваз, Карадж, Исфахан, Бушер и Керманшах.

Но Техеран може да използва по-малко специално разработено оръжие, за да затвори Ормузкия проток и да причини болка на останалата част от света

Една сравнително елементарна атака срещу петролен танкер в Персийския залив, може би с помощта на противокорабна ракета или морски дрон, е достатъчна, за да парализира световната икономика и да повиши цените на енергията.

Говорейки в Мемфис в понеделник, президентът Тръмп се похвали, че американските и израелските въздушни удари са "унищожили" отбранително-промишлената база на Иран, "елиминирали" са техните военновъздушни сили, флот и противовъздушна отбрана и са "разглобили" заплахите на режима към САЩ.

Въпреки това президентът знае, че не може да гарантира безопасно преминаване на всеки търговски кораб, преминаващ през Ормузкия проток - и това може да е достатъчно за иранците, за да спечелят "асиметрична" война.

Матю Савил, директор на военните науки в Кралския институт за обединени служби, мозъчен тръст за отбрана, каза:

"Те само трябва от време на време да стрелят по нещо и те плашат корабите. Така че те могат да продължат да създават впечатление за заплаха с много малки владения. Те се нуждаят от крилати ракети, мини, взривни атакуващи кораби. Много от тези оръжия не биха могли да потопят петролен танкер, но изглеждат достатъчно опасни, за да заплашат екипажа и да увеличат застрахователните премии."

Пентагонът оценява, че броят на изстрелванията на ирански балистични ракети и дронове камикадзе е намалял с 90% от първия ден на конфликта, 28 февруари.

Проблемът за САЩ е, че им са необходими само няколко експлозии в главния терминал за износ на втечнен природен газ на Иран или на борда на петролен танкер, снабдяващ един от съюзниците на Америка, за да реагират западните пазари и да последват икономически проблеми.

Така че, дори ако запасите от балистични ракети на Иран са изчерпани, изглежда вероятно Техеран да може да води война още известно време.