Армията ни, както и да е въоръжена, не е адекватна на враговете

"Новите изтребители F-16 не могат да ни помогнат за военни действия, а единствено за защита на стратегически обекти. Нямаме необходимите системи и разчитаме на чуждите служби, коментира бившият военен министър Николай Свинаров в "България сутрин".

"Не можем да очакваме Българската армия, както и да бъде въоръжена, да бъде адекватна на който и да е от евентуалните врагове на България", подчерта Свинаров.

Според него държавата трябва да има друга политика.

"Превъоръжаването пречи на социалната политика, парите са едни и същи. Трябва да видим докъде България може да укрепи своите граници и колко може да разчита на своите съюзници", анализира той.

По думите му американските самолети, появили се на софийското летище преди ударите в Иран, са много стари и не могат да бъдат използвани за военни действия, освен за презареждане.

Един от проблемите ни във военно отношение, за да сме адекватни на съвременните предизвикателства е, че: "България изостава като инфраструктура. Нямаме изградена база за F-16, да не говорим за транспортните американски самолети, които са огромни".

Миналата седмица служебният премиер Андрей Гюров заяви, че страната ни подкрепя Съвета за мир само в частта за възстановяването на Газа, но не и в обхвата на действие по отношение на други конфликти.

Ще се оттегли ли България от Съвета за мир на Доналд Тръмп - това е въпросът, който се превърна в ябълка на раздора в страната ни.

"Премиерът го е подписал, без да ни пита. Получил е указания, но не от МС или НС, а от някакво неизвестно място. Росен Желязков поема ангажимент. България би трябвало по-активно да участва във вземането на решения на европейската политика. Но е факт, че когато България участва с Беларус против многото членове на ЕС, като изключим Унгария и Орбан, нямаше как да участваме в този Съвет за мир", коментира Николай Свинаров.

Той бе категоричен пред Bulgaria ON AIR, че ако няма ратификация от НС, този подпис на Желязков не означава нищо. Ако новият парламент го ратифицира, ставаме участници в Съвета за мир.

Според госта всички коментираме, без да сме прочели това споразумение.

"Вноската от 1 млрд. долара е най-малкият ни проблем. Големият проблем е, че България никога не е успяла да намери своя голям външнополитически партньор. Когато го намери в ЕС и НАТО, започнаха противоречията в тези организации. Демокрацията е там, където се взимат общите решения", каза още бившият военен министър.

Очакванията на госта към конфликта в Близкия изток не са положителни.

"Народите вече опитват да изграждат националното чувство наново. Примерите с Украйна и Иран са доста силни. Стана ясно, че населението в Иран протестира по много причини, както и населението в България. По-сериозната причина е не кой, а как ни управляват", посочи Свинаров.

Когато САЩ е много близък с Израел, а една от основните задачи на Иран е да го няма Израел, вероятно това е повлияло на решението, на мнение е той. И изтъкна, че става дума за износ на оръжия за милиарди.

"Европа се държи като пенсионерка, която не се интересува от движението на нещата. В повечето държави личният интерес замества общия", алармира Свинаров.

Според него и ние като Европа си харчим парите за неща, който обогатяват отделни личности, а не за да придобием нови възможности.

"Европа няма конструкцията за единството и обединението, а иска да прави сграда - няма да стане. В повечето държави линият интерес замества общият и каквото и да си говорим, става дума за пари.