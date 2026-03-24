Войните разтревожиха европейците, 7 от 10 граждани на ЕС са "силно притеснени"

С изострянето на конфликтите в Украйна и Близкия изток, европейците са все по-притеснени от глобалната нестабилност. Колко разтревожени са те и искат ли ЕС да засили ролята си в отбраната и международното влияние?

Според последното проучване на Евробарометър, докато войната в Украйна навлиза в петата си година, а войната в Близкия изток се разгаря, повече от седем от 10 респонденти от ЕС казват, че са "силно притеснени" от активните конфликти в близост до Европейския съюз.

Сред 16-те страни от ЕС, където това е най-често срещаното безпокойство, испанските (84%), италианските (83%) и кипърските (80%) граждани са най-склонни да изразят значително безпокойство относно войните.

Досега Кипър е държавата членка, особено засегната от ескалиращата война в Близкия изток

В началото на март британски военни бази в Акротири, Кипър, бяха обект на атаки с ирански дронове, като един дрон е пробил дупка в хангар за самолети, за който се твърди, че е използван от американски шпионски летателни апарати. Другите два са били прихванати.

Тези инциденти накараха кипърския президент Никос Христодулидес да заяви на срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел в четвъртък, 19 март, че се стреми Кипър и Обединеното кралство да проведат "открита и откровена дискусия" относно бъдещето на британските бази на Кралските военновъздушни сили в Кипър.

Европейският съвет също така "призна" намерението на Кипър да започне дискусия с Обединеното кралство относно базите на Кралските военновъздушни сили на страната в Кипър и "е готов да предостави помощ, ако е необходимо", отбелязва прессъобщение от 19 март.

Как европейците възприемат реакцията на ЕС на геополитическата нестабилност?

Лидерите на ЕС изглежда не са в състояние да постигнат консенсус относно това как да подходят към защитата на Европа.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изключи вероятността да се справи без подкрепата на САЩ.

"Ако някой смята, че Европейският съюз или Европа като цяло може да се защити без САЩ, нека продължава да мечтае. Вие не можете. Ние не можем", каза Рюте в Европейския парламент в края на януари.

Междувременно, въпреки различните си подходи, Франция и Испания са съгласни, че Европа трябва да стои на собствените си крака без намесата на страни извън ЕС.

Гражданите на ЕС са склонни към второто: две трети от европейците биха искали ЕС да играе по-голяма роля в защитата им от глобални кризи и рискове за сигурността.

Испанците, италианците и кипърците са най-загрижени за зависимостта на ЕС от страни извън ЕС за отбрана. За разлика от тях, най-ниските нива на безпокойство са от Словения (40%), Латвия, Естония и Чехия (и трите с по 41%).

Зависимост на ЕС от енергията

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна предизвика европейска енергийна дилема, която продължаващата война в Близкия изток заплаши да влоши. С рязкото покачване на цените през 2022 г. и продължават да се покачват, гражданите на ЕС са загрижени за зависимостта на ЕС от страни извън ЕС за енергийните си доставки.

Най-голям дял от силно обезпокоените от това са наблюдавани в Италия (78%), Испания (75%) и Полша (73%), докато най-ниски нива на безпокойство са регистрирани в Дания (38%), Литва (39%) и Швеция (43%).

89% от анкетираните казват, че държавите членки на ЕС трябва да бъдат по-единни, за да се справят с настоящите глобални предизвикателства, а 86% искат ЕС да има по-силен глас на международно ниво.