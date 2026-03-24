Може ли Радев да запълни геополитически вакуум при провал на Орбан на изборите?

Ако Орбан загуби изборите в Унгария през април, това ще отвори голям геополитически вакуум на Балканите и в Източна Европа. Неговият крах ще отвори пространство за появата нов подобен лидер, като мястото може да бъде заето от президента Румен Радев вече в ролята си на лидер на партия след изборите на 19 април. Това заяви международният анализатор Владимир Владимиров в предаването „В развитие“ с водещ Антонио Костадинов.

Владимиров смята, че евентуална загуба на Орбан ще остави без пристан тази част на Европа. Освен това Орбан е в добри отношения с американския президент Тръмп и министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху.

Румен Радев също гледа към тази позиция, ако спечели изборите и състави правителство, допълни анализаторът.

В този контекст Сърбия стана първата европейска държава, извън Русия и Беларус, сдобила се с хиперзвукови китайски ракети. Подобно въоръжение обаче се използва като инструмент за мобилизация на вътрешна подкрепа от страна на президента Александър Вучич чрез създаване на усещане за външна заплаха, която се готви да „нападне“ Сърбия.

Гостът коментира, че реалната военна заплаха от тези ракети е минимална и не променя баланса на силите на Балканите. Той обясни, че действията са мотивирани от сложната вътрешнополитическа ситуация в Сърбия за Вучич – протестите в страната продължават повече от година, общественото недоволство расте, а икономическата зависимост от Китай и Русия се задълбочава. Режимът търси „външни врагове“ за своята консолидация – обикновено Хърватия и България, а напоследък – и Албания и Косово.

„Това за мен говори, че Вучич е искрено притеснен за позицията си.“

Владимиров отново нарече политиката на Европейския съюз към Сърбия "цинична" и смята, че е нужен натиск от Брюксел, с който да се каже дали Белград има реални амбиции за членство в Съюза, или иска да продължи да развива отношенията си с Москва и Пекин.

Анализаторът посочи, че Черна гора и Албания са най-близко до членство, като Подгорица е най-близко до завършване на преговорния си процес с 14 от 33 затворени глави. Въпреки това важен фактор е и вътрешната политика на ключови държави като Франция, където ратификацията на ново разширяване може да се окаже сериозно препятствие и би подпомогнало антиевропейските сили в Париж, каза Владимиров.

„Държавите от Западните Балкани могат да затворят успешно своите преговори за членство, но има и вътрешнополитически стратегически въпроси в големите и важни държави в ЕС, в които се взимат голяма част от решенията.“

Според събеседника е възможно блокиране и преформатиране на бъдещето разширяване, тъй като в основни страни от ЕС има възход на крайнодесни и евроскептични партии. Възможни са и хибридни варианти като „частично членство“ – достъп до пазара, но без пълни права.

Като обобщение гостът допълни: "Меките авторитарни лидери от Източна Европа - при тях не се развиват добре нещата - рано или късно ще падна от власт и техните държави ще продължат по европейски път."

