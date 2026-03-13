Столична община подготвя изграждането на 10 обществени паркинга

Столична община предприема следващи стъпки за увеличаване на местата за паркиране в кварталите на София. Това става възможно след като в четвъртък, 12.03.2026 г. Столичният общински съвет (СОС) одобри предложения по два доклада на на кмета на София Васил Терзиев. С тях се отключват възможностите за изграждане на нови обществени паркинги в различни части на града.

„Реализирането на проектите ще подобри възможностите за паркиране и градската среда в кварталите. Това са важни решения, с които работим за осигуряване на места за паркиране в районите на столицата“, каза столичният кмет.

Единият доклад на кмета Терзиев дава възможност за стартиране на процедура за подготовка на публично-частно партньорство за изграждане на обществени паркинги. Това са процедури за изграждане на девет обществени паркинга в различни квартали на София.

Предвидено е те да бъдат разположени в седем района на града: в район „Овча купел“ – три паркинга с общо около 712 паркоместа; в район „Илинден“ – един паркинг с капацитет около 394 места; в район „Сердика“ – един паркинг с около 290 места; в район „Младост“ – един паркинг с приблизително 245 места; в район „Подуяне“ – един паркинг с около 230 места; в район „Надежда“ – един паркинг с приблизително 113 места; и в район „Красно село“ – един по-малък паркинг с около 70 места.

Предстои да бъдат стартирани действия по Закона за концесиите за откриване на концесионни процедури за всеки от обектите. Всички следващи етапи от процедурите също ще подлежат на одобрение и контрол от Столичния общински съвет.

Другото предложение на столичният кмет, което бе одобрено от СОС предвижда придобиване на терен в ж.к. „Люлин – разширение запад“, върху който е планирано изграждането на обществен етажен паркинг. Бъдещият паркинг ще бъде изграден на терен до Околовръстния път и в близост до предстоящото разширение на метрото.

По силата на предложението дружеството ще прехвърли на общината части от поземлени имоти с обща площ 10 167 кв.м, предназначени за обществен етажен паркинг. Пазарната стойност на имотите е оценена на 1 824 687,22 евро.

Столична община ще дари на дружеството реална част от общински имот с площ 271 кв.м със смесено предназначение, чиято пазарна стойност е 50 236,47 евро. Предложението предвижда дружеството да се откаже от разликата в пазарната стойност между двата имота, което прави прехвърлянето в полза на общината безвъзмездно.

Придвижването на тези проекти е част от последователните усилия на Столична община за осигуряването на възможности, подобряване на организацията на паркирането и създаването на по-подредена градска среда в районите