Лорер призна, че бъдещето в листите му на ПП-ДБ е неясно

Неясно остава бъдещето на Даниел Лорер в листите на ПП-ДБ за изборите на 19 април. Лорер коментира, че въпросът все още се обсъжда в рамките на коалицията. Пред Nova news народният представител коментира, че спорът около неговото отстраняване е започнал заради прибързано решение, обявено публично.

“Вижте как едно лично и прибързано взето решение създава излишна драма в нашата коалиция вече месеци наред“, заяви Лорер. Според него първоначалната информация за неговото отстраняване е била обявена от Асен Василев преди подобно решение да бъде разгледано от партийните органи.

“В първата си версия това решение беше оповестено от господин Василев - и то в ефир, и то преди органите на партията да вземат подобно решение. Именно това визирам като еднолично действие“, обясни Лорер.

Той подчерта, че в една демократична партия различните мнения трябва да бъдат приемани като ценност, а не като повод за изключване. Лорер коментира, че при някакви обстоятелства, ако той е бил в подобна ситуация, не би отлъчил никого от партията, защото има различно мнение.

“Различните мнения са изключително важни, за да може една партия да достигне до истината“, добави депутатът.

Има ли бъдеще в партията?

По отношение на собственото си бъдеще в политиката Лорер заяви, че предпочита да не коментира преговорите в коалицията, докато те не приключат. “Нека колегите да проведат тези разговори докрай. Аз ще се съобразя с всяко решение, което коалицията вземе“, посочи Лорер.

На въпрос дали би останал кандидат за депутат, ако получи място в листите, Лорер отговори уклончиво, че не иска да слага каруцата пред коня. “Нека преговорите приключат, след което можем да коментираме техния резултат“, каза Лорер.

Според него партията се намира в период на политическа неопределеност.

“За мен е изключително важно, като основател на тази формация, тя да намери - със или без мен - своя път към сърцето на българския избирател. За съжаление в последно време наблюдавам една безпътица и преминаване от ясни център-дясно политики към по-скоро популярно леви мерки“, заяви той. По думите му подобна промяна може да се окаже проблем за партията, тъй като този политически сектор вече има сериозна конкуренция в България.

Лорер подчерта, че не оспорва лидерството в партията, а конкретното решение за неговото отстраняване. “Всяка организация трябва да има лидер - това е правилно. Еднолично беше решението по отношение на моето изключване. Това визирах“, уточни той.

Депутатът се върна и към причината за конфликта, довел до неговото отстраняване. По думите му става дума за гласуване в парламента, свързано с избора на председател на Народното събрание.

“Поводът за моето изключване беше моята съпротива срещу създаване на управленско мнозинство заедно с партия „Възраждане“. Това беше нещо, което аз не можех да допусна и затова гласувах пет-шест-седем пъти против това решение“, припомня Лорер.

Лорер отбеляза, че политическата криза през последните години е направила избора на председател на парламента първата голяма политическа битка във всеки нов парламент. „Всеки български парламент в последните години започва изключително трудно. Старите традиции вече не работят и изборът на председател се превръща в първата истинска политическа битка“, коментира той.