Адемов разкри какви са критериите за подкрепа от 20 евро

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов направи разяснение за държавната помощ, която ще бъде отпусната на нуждаещите се заради високите цени на горивата. Вчера служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че помощта ще бъде в размер на 20 евро.

“Механизмът, който беше изработен за подкрепа от 20 евро заради поскъпването на горивата, включва няколко критерии. Право на такава подкрепа имат физически и юридически лица. За физическите – тези със средномесечен доход до 780 евро, или двукратния размер на линията на бедност, ако имат лични автомобили”, обясни пред bTV Адемов.

“Ако приемем, че средномесечният разход за един автомобил е около 100 евро за гориво, тенденцията за ръст на цените на горивата е 15-20%, 20 евро е допълнителната сума, която биха дали. Ако имат два автомобила, 2 пъти по 20 евро ще е помощта, но ако са на едно име автомобилите, преценката е дали и двата автомобила са в движение. До края на месеца тя трябва да бъде преведена по сметките на лицата“, уточни социалният министър.

Свързани статии Кабинетът мисли и го измисли: Нуждаещите се с по 20 евро заради скъпите горива

За мултифондовата система социалният министър уточни, че това е свързано с увеличаване доходността на пенсията за втори стълб.

“Задължително говорим за риск, когато говорим за частни пенсионни фондове, но не трябва да забравяме, че досега имаше 5 гаранционни фондове, които покриваха риска, а сега вече говорим за 11 или 12 такива, които дават възможност на всички осигурени лица да бъдат спокойни, че парите им са гарантирани”, обясни Адемов.

Той обърна внимание и за мерките против купуването на гласове. Министърът каза, че ще се обиколят региони, където ще има кампания, за да може хората да се убедят, че “в 21 век не трябва такива грозни явления да съществуват и хлябът на хората да е зависим от това как гласуват.“

Адемов даде и пример - “в Благоевград установихме, че директор на дирекция “Социално подпомагане” привиква хората и ги убеждава за начина, по който трябва да гласуват. Същата вечер участва в предизборна среща за номиниране на кандидат-депутати. Недопустимо е това за държавен служител. Народни представители и граждани са сезирали за това”.

“Ще имаме нулева толерантност към онези, които злоупотребяват по такъв начин“, категоричен е социалният министър.