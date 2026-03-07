IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов не е направил забележка на Рая Назарян за нецензурното изказване

"Ако изкараш повече от пет - десет минути вътре в залата, след това ти трябва психотерапевт"

07.03.2026 | 14:22 ч. 37
Снимка: БГНЕС

"Не съм направил забележка на председателя на парламента Рая Назарян за изказването ѝ от предишния ден, тъй като не съм присъствал и не знам какво са си казали", каза в Бургас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор как ще коментира нецензурните думи на Назарян.

Той отбеляза, че в пленарната зала често се чуват остри реплики и скандали между депутати.

"В този парламент аз съм чул такива неща. Ежедневно има такива подмятания – те се бият, дърпат се, псуват се, с най-вулгарните обиди се обиждат", каза Борисов.

По думите му атмосферата в залата понякога е толкова напрегната, че човек трудно може да остане дълго време там.

"Ако изкараш повече от пет - десет минути вътре в залата, след това ти трябва психотерапевт", коментира той.

Борисов добави, че при подобна обстановка е трудно да се запази самообладание.

"Трябва невероятно да си владееш духа, за да не отговориш по същия начин", каза той, цитиран от БТА.

Не го казвам в оправдание, но ние от ГЕРБ успяхме да запазим добрия тон – да не обиждаме, да не иронизираме, каза още Борисов.

