BGONAIR Live Новини Днес | 118

Асоциацията на прокурорите изготви механизъм за защита на прокурорите при натиск

Устновен е редът на институционална реакция при случаите на заплахи

23.03.2026 | 19:41 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Проект на Механизъм към Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) за подкрепа, защита и институционална реакция при случаи на натиск, заплахи или накърняване на професионалния имидж на прокурори  изпратиха от Научно-експертния съвет на АПБ до членовете на асоциацията за обсъждане, съобщиха от АПБ. След приключване на вътрешната дискусия и обобщаване на постъпилите мнения Асоциацията на прокурорите в България ще прецени последващите действия по темата.

Проектът е изготвен в рамките на експертната дейност на Научно-експертния съвет към АПБ и има за цел да послужи като основа за вътрешно професионално обсъждане в прокурорската общност. В предложения текст се регламентира ред за своевременна и институционална реакция при случаи на неправомерен натиск, заплахи, недопустимо въздействие и кампании за дискредитиране, насочени срещу прокурори във връзка с изпълнението на техните служебни задължения.

Проектът предвижда кратки срокове за първоначална преценка, разглеждане на постъпили сигнали от Управителния съвет на АПБ, възможност за сезиране на компетентни институции и предприемане на подходящи действия за защита на законните права, професионалните интереси и професионалния имидж на прокурорите.

Според АПБ защитата на независимостта на прокурора е въпрос на законност, институционална стабилност и доверие в съдебната система. Ефективната реакция при натиск, заплахи и публични атаки е важна не само за конкретния магистрат, но и за нормалното функциониране на прокуратурата като институция.

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система. Екипът на министъра декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

