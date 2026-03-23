Системата BG-ALERT се е задействала 89 пъти през 2025 г.

За изминалата 2025 година са извършени 89 реални активации на системата BG-ALERT, става ясно от годишния доклад на Министерството на вътрешните работи.

Най-много излъчените съобщения са във връзка с пожари – 36, на следващо място са тези за обилни валежи от дъжд – 14, а за риск от пожари са излъчени 13 съобщения. За готовност за евакуация на населено място системата е активирана три пъти, както и за реална евакуация. Пет пъти са изпращани съобщения за очаквани интензивни валежи от дъжд и четири пъти за ограничаване на достъпа до населено място.

В доклада се посочва, че през 2025 г. оперативните звена на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на 47 111 произшествия, което е намаление с 2,5%. През периода са възникнали 33 428 пожара, което е 71% от всички произшествия. Отчита се намаление с 5,7% на общия брой пожари в сравнение с 2024 г. Извършени са 13 683 спасителни дейности, като спрямо 2024 г. се отбелязва увеличение с 6,1%.

През 2025 г., в сравнение с 2024 г., се отчита намаление на броя на загиналите при пожари с 20,6% (100 лица спрямо 126 през 2024 г.). При пострадалите увеличението е със 7% (367 души спрямо 343 за 2024 г.).

Умишлените пожари са 258 (3,3%), като броят им е почти съизмерим спрямо 2024 г. (261). Пожарите с неустановени причини са 1031 (13%), или се отчита намаление спрямо 2024 г. (1061), като това е най-ниският брой през последните пет години.

Общият брой на регистрираните доброволни формирования към общини е 254 с 3597 доброволци и 28 към юридически лица със 354 доброволци. Проведено е първоначално обучение на 1000 доброволци. За подготовка на населението за действия при пожари, бедствия и критични ситуации са проведени 3700 занятия с деца, ученици и студенти, 1171 – със служители от системата на МОН, 704 – със служители в държавната и общинската администрация, 412 – със служители в обекти от критичната инфраструктура, 1952 – със служители в други обекти и 528 – с неработещо население и пенсионери. / БТА