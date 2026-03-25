Найден Тодоров е разпоредил проверка по казуса с Иво Аръков

Разпоредил съм проверка по темата с Иво Аръков и очаквам нейния резултат, каза служебният министър на културата Найден Тодоров на журналистически въпрос относно отпуснатите средства от Национален фонд "Култура" (НФК) за музикални проекти на актьора.

Различни проекти на Аръков са одобрени за финансиране на обща стойност близо 400 хил. евро. В момента артистът е на европейско турне, където представя музикалния си албум. Турне, за което също изпълнителят има сключен договор с фонда. Концертите преминават пред прязни зали.

Националният фонд "Култура" се явява начинът българската държава да прокарва своята културна политика. Когато липсва такава - знаем, че към настоящия момент няма дори стратегия за развитие на културата в България, се оказва, че публични средства се раздават за неща, за които държавата няма влияние какво се случва, посочи Тодоров. Затова, за да могат да бъдат предотвратени всякакви спекули за какво се дават държавни средства и за да е ясно какво се случва, сме започнали да работим за създаването на стратегически план за развитието на културата. Националният фонд "Култура" като продуцент на българска култура задава темите, по които да се твори, и съответно темите, по които държавата ще финансира културата, добави служебният министър.

В тази връзка Тодоров даде пример във връзка с честването на годишнината от Априлското въстание. Ако съществуваше държавна културна политика, миналата година НФК щеше да обяви сесия за написване на произведения - литературни, музикални, картини, пиеси, прочие всичко на тема "Априлско въстание". Такава политика към настоящия момент няма и в резултат хората кандидатстват с техни собствени идеи, НФК оценява без да има посока, в която държавата казва, че иска политиката да се развива, коментира още министърът на културата.

Според Найден Тодоров държавата трябва да стимулира чрез Национален фонд "Култура" коя да бъде посоката за развитието на българското общество и култура. Вярвам, че с приемането, дай Боже да го доживеем, на стратегията за развитието на българската култура, такива случаи повече няма да има, допълни той във връзка с казуса с Иво Аръков.

Относно ситуацията в Народния театър "Иван Вазов" и проблема между директора и един от актьорите, служебният министър на културата коментира, че Народният театър има финансови проблеми, но той е един от десетките, които имат такива затруднения. Финансовата ситуация не само на Народния театър, а почти на всички държавни културни институти в сферата на сценичните изкуства е изключително тежка, което всъщност доведе до това, че ние търсим вариант за смяна на системата на финансиране, посочи той.

През 2020 г. беше приет европейски стандарт за безопасни сценични съоръжения. Ако решим с днешна дата да транспонираме този европейски стандарт в нашата страна, трябва до половин час да сме заключили всички театри в България, коментира Найден Тодоров.

Следим процеса в Народния театър. Министерството на културата няма как да се намесва в дейността на самостоятелни юридически лица, но въпреки това се опитваме да направим каквото е по силите ни, за да могат тези скандали да намалеят, обясни министърът.