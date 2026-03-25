Антиваксърски профили онлайн спъват имунизацията срещу морбили

Антиваксърски профили и групи в социалните мрежи са се мобилизирали в последните дни в опит да подкопаят усилията на здравните власти и общопрактикуващите лекари да наваксат пропуските в имунизационния обхват на децата срещу морбили. Разпространява се дезинформация за наличие на връзка между ваксината срещу морбили с други заболявания като аутизъм и менингит, активно се разколебават родители, които имат съмнения дали да заведат детето за поставяне на ваксина и дори се дават правни съвети как да бъде отказана ваксинация, така че семейството да избегне налагането на глоби от Регионалните здравни инспекции, пишат от "24 часа".

През миналата седмица Министерството на здравеопазването разпореди извънредна имунизация на всички деца с пропуснати ваксини след като беше регистрирано огнище на морбили в Бяла Слатина, където досега са установени 17 заболели. В този момент общопрактикуващите лекари издирват и канят за имунизация семействата на деца с пропуски в имунизациите. Това са най-вече деца на и над 12-годишна възраст с пропусната реимунизация, но има и малки деца без поставена първа доза. Според задължителния имунизационен календар ваксината срещу морбили, паротит и рубеола се поставя първоначално на 13-месечна възраст и след това има реимунизация на 12-годишна възраст.

По предварителни данни на Министерството на здравеопазването имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%.

На този фон изявени антиваксъри и анонимни участници в различни групи във фейсбук са мобилизирали усилия да разпространяват активно информация срещу ваксините, както и да разколебават хора, които имат съмнения.

Преди ден правни съвети как родителите да откажат ваксинация без да им се търси последваща отговорност сподели дългогодишният преводач, университетски и гимназиален преподавател по китайски език и култура Яна Шишкова, като това не е единственото съдържание против ваксините на нейния профил.

Публикацията се радва на голяма популярност и отговаря на повишеното потребителско търсене по темата. Проверка установява, че в последните седмици в различни групи във фейсбук предимно анонимни потребители активно търсят информация как да отклонят настояването на личните лекари за поставяне на ваксини. Това вероятно не е случайно, тъй като в средата на март пловдивски медии съобщиха, че Районният съд в Пловдив е потвърдил глоба, наложена от РЗИ на семейство, отказало да ваксинира детето си. Това като цяло е един от редките случаи, в които РЗИ стигат до налагане на глоби на родители.

"Информираното съгласие не е условие за поставяне на ваксина от задължителния имунизационен календар. Информацията за всяка ваксина се съдържа в листовката за пациента. В случай на противопоказания, лекарят може да прецени да отложи поставянето на ваксината, но няма задължение да "отхвърля противопоказанията едно по едно", обясни специалистът по медицинско право адвокат Мария Шаркова.

"Не следвайте абсурдни и глупави съвети в социалните мрежи и бъдете отговорни за здравето на децата си и за своето здраве", призова тя.

Същевременно се наблюдава голямо търсене на информация относно ваксината срещу морбили от потребители в социалните мрежи. Именно под подобни постове анонимни участници разпространяват заблуждаващи твърдения за връзката ѝ с други заболявания и подстрекават питащите да не я поставят на децата си с успокоението, че "нищо няма да стане" или със заплахата, че нещо много страшно може да се случи, съобщава Mediapool.

Хората се плашат най-вече от страничните ефекти на ваксините, които са описани в листовките. Всички научно базирани препоръки на здравните органи по цял свят обаче са категорични, че ваксината срещу морбили е многократно по-безопасна от преболедуването на морбили, паротит или рубеола. 30% от преболедувалите морбили развиват усложнения, които могат да включват ушна инфекция, пневмония, енцефалит, подостър склерозиращ паненцефалит – много рядко усложнение, водещо до смърт.

Стотици потребители в последните дни споделят и пост, който прави внушение, че ваксината срещу морбили причинява менингит, базирана на статия в научното сп. "Лансет" от 1993 г., но по-късни проучвания отхвърлят такава връзка.

Институтът по медицина (IOM), сега известен като Национална академия по медицина (NAM) в САЩ е проучвал въпроса и е излязъл със заключението, че "няма доказателства, показващи връзка между енцефалит или енцефалопатия и ваксини срещу варицела, хепатит Б и менингококи, нито за връзка между менингит и ваксини срещу морбили или рубеола, тъй като прегледаните публикации не предоставят доказателства освен времева връзка". Категорично отхвърлена от СЗО и редица здравни регулатори в Европа и САЩ е и връзката между ваксините и аутизма, която е широко експлоатирана в антиваксърските среди.

У нас преди въвеждане на масова имунизация през 1969 г. ежегодно от морбили са заболявали средно 250 души на 100 000 население или около 17 300 души. Смъртността е била средно 3 на 100 000 население. Това означава, че 144 души годишно са умирали вследствие на морбили и неговите усложнения, докато от 1969 г. насам смъртността е 2 на 10 000 000 души население или под 2 души годишно.

Последната епидемия от морбили в България е през 2009-2011 г., когато след внос на морбилен вирус в страната заболяват 24 410 души. Най-много сред тях са децата – 86%, като 15.6% от всички заболели са кърмачета, неподлежащи на ваксинация. При 34% от заболелите от морбили през 2009-2011 г. са установени усложнения, като 20% от тях са развили пневмония, 11% диария или коремна болка. При 14 деца е диагностициран енцефалит - мозъчно възпаление). 24 души умират от усложнения, 20 от които са деца.