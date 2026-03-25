Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на животи

Днес ще започна с нещо не много позитивно - вчера видях още една класация, която България оглавява сред страните от ЕС - по брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонт на пътищата, това не е кражба на пари, а наистина кражба на животи.

Очаквам регионалният министър да докладна какво става с проверката в Пътната агенция. Искам да стане ясно на мен, но и на всички български граждани, как така парите, които бяха предвидени за ремонт и поддръжка на пътищата за 4 години бяха изхарчени за една година?

Това каза служебният премиер Андрей Гюров по време на заседанието на Министерския съвет, предаде репортер на БГНЕС.

Как така все още в цялата страна има протести относно лошото състояние на пътищата, дупки и коловози, при положение, че парите са използвани? Дори Пътна помощ протестира за това, че се краде, а не се ремонтира, възмути се премиерът.

Ние като правителство заварихме огромна поръчка за поддръжка на мантинели, заявена буквално в последните часове преди смяната на властта. Въпросът е ако толкова години се намират такива средства за ремонти и поддръжка, защо караме по пътища с коловози, с дупи, с изтрита маркировка , с криви мантинели, и с реална опасност за живота на хората? Какво правим, когато свърши зимния сезон, как ремонтираме, поддържаме и почистваме, когато парите ги няма? Как да реагираме при извънредни ситуации, като парите са изхарчени, попита още премиерът. Апелирам и МВР - ако има извършени престъпления, да разследва бързо, безкомпромисно и докрай, за да разберем какво се случва в тази Агенция, завърши премиерът.



