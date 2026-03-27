Богданов с прогноза: Ще има ръст на цените с още 15%

Лъчезар Богданов, главен икономист на Института за пазарна икономика коментира състоянието на българската икономика, покупателната способност на гражданите и перспективите за цените на горивата.

“Финансовите пазари предполагат, че ще има спиране на конфликта и че Ормузкия проток ще бъде отворен - това е добрият сценарий. Ако конфликтът се задълбочи и остане затворен с месеци, цените могат да отидат значително нагоре, дори до 150 долара за барел“, каза пред Нова тв Богданов във връзка с цените на горивата.

Той обясни и ефектът върху потребителите: “При 150 долара на барел можем да очакваме увеличение на цените с още 15-17% спрямо сегашните нива. Това е сериозен шок, но все пак е краткосрочен. Мерките трябва да са насочени към ограничаване на потреблението, а не към субсидиране на бизнеса“.

По отношение на устойчивостта на българския растеж, Богданов посочи три ключови риска. “Първо, всякакви безмислени разходи в публичния сектор, които натрупват дълг. Второ, прекомерното задлъжняване на домакинствата и частния сектор. И трето, институционалната несигурност – корупция и завладяване на държавните институции. Ако това не се контролира, рискът за икономиката е голям“.

Експертът обърна внимание и на усвояването на средства от Плана за възстановяване. “Гърция и България бяха сред страните с най-голям размер на средства спрямо икономиката. Гърците успяха да ги инвестират бързо и това промени както статистическите показатели, така и реалността. При нас имаме 2,5 милиарда евро, които още не са усвоени“.

Богданов добави, че устойчивият растеж изисква постоянство.

“Въпросът е ние да останем на пътеката на икономически растеж, ниска безработица, инвестиции и растеж на доходите в продължение на повече години. Това е рецептата, както се вижда в Полша - постоянен растеж, догонване на средното за ЕС, а след това идват резултатите“, каза още Богданов.