Православната църква почита първия български мъченик, кои са именици днес?

Имен ден празнуват Боян, Баян, Бояна, Боянка, Албена, Бойко, Бойка, Боко

Православната църква почита първия български мъченик, кои са именици днес?

На 28 март Българската православна църква почита своя първи мъченик - Св. мчк Енравота-Боян, княз Български. 

Хан Крум (803 -814 г.), при едно от многото свои нашествия във Византия, взел в плен учения византиец Кинам. Синът и наследник на хан Крум, хан Омуртаг (816–831 г.), забелязал христианизаторското влияние на Кинам върху ханските синове. Омуртаг се опитал веднъж да го застави да вземе участие в една идоложертвена трапеза. Понеже Кинам рязко отказал да стори това, хвърлили го в затвора за дълги години. 

Когато се възцарил наследникът на Омуртаг, най-малкият му син Маламир (831-836 г.), по молбата на своя по-голям брат, княз Енравота-Боян, той извел Кинам от затвора и го подарил на брата си като роб. Обаче скоро княз Енравота-Боян тайно приел християнско кръщение под влиянието на Кинам. 
Като узнал това Маламир опитал да застави брат си да се откаже от "чуждия Бог". Но князът решително заявил: Аз се гнуся от езическите идоли и почитам Христа, истинския Бог и никой не ще може да ме отлъчи от любовта ми към Христа! Тогава Маламир произнесъл над него смъртна присъда. Преди да бъде посечен, мъченикът произнесъл вдъхновена пророческа реч: „Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. Но и ти самият – обръща се към брат си Маламир – подир няколко години зле ще изхвърлиш своята злочестива душа, без да получиш никаква полза от своята жестокост!”. 

След това Христовият мъченик преклонил глава под меча и приел мъченически венец около 833 година. Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го Пресиян (836–852 г.), син на княз Звиница, втория му по-голям брат. А синът и наследникът на Пресиян, Борис (852–889 г.) приел християнството (856 г.) с името Михаил и покръстил целия български народ. Изпълнило се пророчеството на св. мъченик Енравота-Боян, княз български. Това са и единствените сведения за Енравота-Боян, княз български. Паметта му се празнува на 28 март само с поменуване на името му. 

Имен ден празнуват Боян, Баян, Бояна, Боянка, Албена, Бойко, Бойка, Боко.

