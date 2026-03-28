Морското равнище се покачва, удрят ни бури и наводнения

Нивото на Световния океан се покачва и е по-високо от досегашните оценки, сочат нови научни публикации. Онователни ли са твърденията, че на места нивото е скочило с метър?

"От 1900 на година, началото на 20 век досега, покачването на нивото е някъде около 20 сантиметра. На отделни места може да има разлики от тази цифра, които обаче не са много големи. Това е във връзка с океанските и морските течения. Те са един фактор, който струпва вода на едни места, отнема вода от други места. Това е нещо, което периодично се променя", коментира проф. д-р Емил Гачев от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН пред Bulgaria ON AIR.

Разликите между отделни региони са напълно възможни, но те се дължат на локални фактори като океански течения и движения на земната кора.

Има ли връзка човешката дейност за покачването на морското ниво?

"Виновни сме отчасти, но не за всичко. Има естествен природен процес на затопляне и има човешки принос. Повишаването на морското ниво се дължи основно на две неща - топлинното разширение на водата, което дава около 40%, и прехвърлянето на вода от сушата към океана, най-вече от топенето на ледниците", каза проф. Гачев.

Покачването на морското ниво има отражение не само върху природата, но и върху хората и инфраструктурата. Най-сериозният риск е свързан с наводненията, особено при бури и ниско атмосферно налягане, когато водата може да се издигне допълнително.

Историята показва, че е възможно и изчезването на цели територии. В миналото, например по време на последния ледников период преди около 20 000 години, морското ниво е било с над 100 метра по-ниско, а днешни морски райони са били суша.

Днес обаче проблемът е по-остър заради гъстото застрояване на крайбрежията. Ниски крайбрежни зони, като тези в Нидерландия, Белгия и Германия, са особено уязвими. В Средиземноморието рискът е по-малък заради по-стръмния релеф.