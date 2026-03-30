Части от "Бояна" и "Драгалевци" остават без вода на 31 март

На 31 март, вторник, във връзка с подняма на спирателен кран в кв. „Симеоново“ и кв. „Бояна“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

кв. „Драгалевци“ от 10:00 до 22:00 часа

кв. „Киноцентъра“ 1, 2, и 3 част от 10:00 ч. до 22:00 часа

кв. „Бояна“ района между ул. „Белите брези“, ул. „Байкал“, ул. „Десислава“ и ул. „Сговорна дружина“ от 11:30 ч. до 23:30 часа

в.з „Беловодски път“ от 11:30 ч. до 23:30 часа

в.з. „Килиите“ от 12:00 ч. до 00:00 часа

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

кв. „Драгалевци“ на площада от 22:00 ч. на 31.03.2026 г.

кв. „Бояна“ на площада при ресторант „Боянско ханче“ от 23:30 ч. на 31.03.2026 г.

На 31 март, вторник, във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Кумарица“, гр. Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Искърско дефиле“, ул. „Зенит“ и ул. „Китка“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул.

„Хаджи Димитър“ и ул. „Банска“.

На 31 март, вторник, във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 13:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ от №2 до № 32.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес:

бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“, на паркинга на хотел „Астория“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!