Експерт: Още нищо не сме видели, очаква ни огромна инфлационна вълна

"Все още нищо не сме видели. Войната е в самото си начало. Сериозният шок от петрола и втечнения газ още не са ударили достатъчно световните пазари. Липсата на торове – 30% от азотните се изнасят от Персийския залив през Ормузкия проток, също не е ударила". Това обясни пред БНР Макс Баклаян, финансов експерт и инвеститор.

Той отбеляза, че хутите от Йемен заплашват да затворят и втори проток, който е на Червено море и контролира 12% от световния петрол.

"20% от световния петрол през единия проток и 12% през другия означава огромна инфлационна вълна, цунами.

Щатите направиха грешка, защото иранците имат пълен контрол над протока и удрят цялата световна икономика. Това ще доведе до брутално инфлационно цунами. Петролът е кръвта на света. И 25% от втечнения газ идва от Близкия изток", каза експертът.

Баклаян прогнозира, че може да има продължителен спад на инвестиционното злато, ако войната продължи.

"Но дългосрочно това ще е един от най-добрите моменти, в които хората са можели да си купят злато".

Покупката на имот вече не е добра инвестиция, смята експертът.

"Не говоря за жилище, а за инвестиция. Намираме се в края на този имотен цикъл от гледна точка на достъпност на жилищата, от гледна точка на това за колко време ги изплащаме и от гледна точка на това, че лихвите в България все още са най-ниските в ЕС. Навярно в Европа ще се наложи да се вдигнат лихвите. Това автоматично ще повиши вноската на всички ни и ще охлади пазара", каза Баклаян.

Той мисли, че е момент за затягане на коланите. "Трябва да спрем да харчим повече, отколкото изкарваме, да имаме достатъчно буфер, защото нещата много рязко се променят, да имаме достатъчно спестявания, за да преживеем по-трудните финансови периоди", смята Макс Баклаян.