IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Екипи на Агенцията за социално подпомагане са в с. Априлово СНИМКИ

Има възможност и за евакуация

30.03.2026 | 11:14 ч. Обновена: 30.03.2026 | 11:14 ч. 1

БГНЕС

БГНЕС

1 / 4

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов е разпоредил екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да отидат на място в село Априлово, община Попово. 

Припомняме, че р. Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове.  Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация, се уточнява в съобщението.

На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция “Социално подпомагане“ – Попово, следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.

От МТСП добавят, че при промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително и възможност за евакуация. Направени са обходи на място. 

Обстановката се наблюдава непрекъснато, допълват от министерството. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

река Черни Лом Априлово наводнение валежи МТСП социално подпомагане
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem