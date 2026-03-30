Екипи на Агенцията за социално подпомагане са в с. Априлово СНИМКИ

БГНЕС 1 / 4 / 4

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов е разпоредил екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да отидат на място в село Априлово, община Попово.

Припомняме, че р. Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове. Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация, се уточнява в съобщението.

На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция “Социално подпомагане“ – Попово, следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.

От МТСП добавят, че при промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително и възможност за евакуация. Направени са обходи на място.

Обстановката се наблюдава непрекъснато, допълват от министерството. / БТА