Удар срещу МВР: ДПС иска проверка за несъвместимост на зам.-министър Иван Анчев

Движението сезира Сметната палата

30.03.2026 | 17:07 ч. 2
Снимка: БГНЕС

ДПС сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министъра на МВР Иван Анчев. 

По закон министрите и заместник-министрите нямат право да бъдат членове на управителни или контролни органи на търговски дружества или НПО, и имат срок от един месец да предприемат действия за отстраняване на несъвместимостта. Независимо от това и в разрез със закона, заместник-министърът на МВР Иван Анчев е член на УС на три НПО-та - “Българо-албанска бизнес камара”, “Атлантически съвет на България” и “Подкрепен живот”, съобщават от ДПС-Ново начало. 

Свързани статии

Срокът, в който би трябвало да излезе от НПО-тата , за да не противоречи на изискванията на закона за заеманата от него длъжност, е изтекъл на 19 март. 

ДПС очаква Сметната палата, в изпълнение на своите компетенции, да извърши проверка и да оповести резултатите от нея в свое решение по казуса. 

