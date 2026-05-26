Дипломати от ЕС няма да напускат Киев

Въпреки заплахите на Русия за по-нататъшни масирани въздушни удари, дипломатите от ЕС ще продължат работата си в Киев.

Според Ukrinform това заяви във Facebook посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова.

"Същият режим, който всяка нощ започва ракетни и дронови атаки срещу цивилни, сега предупреждава другите да стоят настрана. Разбираме точно какво означава това. Русия иска страх. Паника. Изолация на Украйна. Няма да проработи. ЕС няма да ходи никъде. Ние оставаме в Киев. Оставаме с Украйна", подчерта Матернова.

Тя подчерта, че "заплахите срещу дипломати и международни организации не са признак на сила. Те са признак на отчаяние".

"Колкото по-агресивен и заплашителен става Кремъл, толкова по-ясно е, че режимът на Путин разбира, че не може да пречупи устойчивостта на Украйна, нито подкрепата на нейните партньори. Киев стои. Украйна стои. И ние също", отбеляза дипломатът.

Матернова също определи изявлението на руското външно министерство като "шедьовър на лицемерието".

"Режим, който години наред бомбардира жилищни сгради, музеи, родилни отделения, училища и електроцентрали, сега изведнъж говори с езика на "международното хуманитарно право" и "Женевските конвенции", добави тя.

Както съобщи Укринформ, Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна заяви, че Руската федерация, на ниво Министерство на външните работи, сигнализира за по-нататъшен терор срещу цивилното население на Украйна. Руското външно министерство призова "чуждестранните граждани, включително персонала на дипломатически мисии и представителите на международни организации, да напуснат града възможно най-скоро, а жителите на украинската столица да избягват приближаването до военни и административни инфраструктурни обекти".