Откриха Анка Илиева, издирвана по молба на близките ѝ

Жената е била видяна в шуменското село Велино

26.05.2026 | 11:45 ч. 0
Снимка: МВР

Преустановява се издирването на Анка Илиева, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Тази сутрин жената е забелязана от жител на село Велино, който съобщил веднага на кмета на населеното място. Той информирал кварталния полицай, който обслужва село Велино за откритата жена, а тя малко по-късно е предадена на близките ѝ. 

От полицията благодарят на всички, съдействали за откриването на обявената за издирване. 

Dnes.bg припомня, че 64-годишната Анка Иванова Илиева от село Избул, община Нови пазар беше обявена за издирване по молба на близките й. Илиева беше в неизвестност от ранните часове (около 02:00 часа) на 24 май 2026 г.

 

Анка Иванова Илиева издирване Шумен
