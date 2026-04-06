IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Регистрираха най-големия бюджетен дефицит за последните 20 години

В момента страната ни няма приет редовен бюджет за 2026 година

06.04.2026 | 11:56 ч. Обновена: 06.04.2026 | 12:02 ч.
БГНЕС

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (февруари 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (март 2026 г.). Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. 

Анализът на Фискалния съвет показва, че дефицитът за месец март с натрупване е в размер на -1,5 млрд. евро и представлява -1,2% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам). 

Дефицитът само за месец март е -1,7 млрд. евро и е на стойност -0,8% от БВП - това е най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам). 

Причина за рязкото нарастване на дефицита са разходите по консолидираната фискална програма (това включва вноската на страната ни в бюджета на ЕС), които към март 2026 г. са в размер на 11,5 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към март 2025 г. бяха в размер на 9,6 млрд. евро. 

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Нарастването на разходите за персонал и пенсиите се дължи на индексации, които влизат в сила през месец март. Капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, основно поради по-високите разходи във финалния етап на изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Наблюдаваното рязко влошаване на бюджетното салдо още в началото на годината е сигнал за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори. При липса на своевременни корективни действия съществува реален риск от трайно влошаване на фискалната позиция и отклонение от заложените бюджетни цели. / БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem