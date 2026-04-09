Андрей Делчев за петролните пазари: Вчерашният оптимизъм стана днешен скептицизъм

Вчера сдържан оптимизъм, днес сдържан скептицизъм. В общи линии около това се въртим. Това коментира изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той подчерта, че 24 часа след обявеното примирие ситуацията в Персийския залив остава блокирана, а пазарите реагират на липсата на реален трафик през Ормузкия проток.

Според Андрей Делчев, въпреки политическите изявления от Вашингтон, че протокът е отворен, движение на танкери практически няма.

„Корабособствениците носят огромен риск. Иранската държавна телевизия съобщава за морски мини, а Техеран официално обяви, че иска да събира по 2 милиона долара такса на кораб като компенсация за войната. Това спира трафика”, обясни експертът.

Делчев определи прогнозите за бързо поевтиняване на горивата като „прекалено оптимистични”. По думите му, ако приемем, че конфликтът приключи окончателно днес, ще са нужни поне 2-3 месеца за пълно възстановяване на логистиката и производството, особено на втечнения газ от Катар. „Вчера петролът сорт „Брент” падна с 14%, което е рекорд от 2020 г. насам, но днес цените отново тръгнаха нагоре заради несигурността. До края на годината можем да очакваме само постепенно спадане”, прогнозира той.

Изпълнителният директор на петролната асоциация беше категоричен, че в България няма опасност от физически недостиг на горива.

„Новините за страната ни са добри. Ние внасяме петрол от Казахстан, Северна Африка и САЩ, така че не зависим пряко от Персийския залив. Цените у нас обаче ще следват световната борса – ако там е скъпо, ще бъде скъпо и на колонката”, поясни Делчев.

Делчев коментира и темата за проучванията на шистов газ у нас.

Според него от експертна гледна точка изследванията са задължителни. „Собствен източник, дори да покрива само 20-30% от нуждите ни, дава огромна ценова гъвкавост. За съжаление, в Черно море все още не откриваме търговски количества, които да променят ситуацията веднага”, завърши той.

Според официалните данни на НАП, за вчерашния ден литър бензин е струвал 1,47 евро за литър, а дизелът 1,75 евро за литър. Според данните на сайта Fuelo за днес средната цена се е увеличила с два евроцента за литър бензин и с един цент за дизела. А експерти определиха прогнозите за бързо поевтиняване на горивата като „прекалено оптимистични“.