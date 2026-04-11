ПСС: Заледени склонове и лавинна опасност

Условията за туризъм са лоши

11.04.2026 | 09:22 ч.
БГНЕС

От Планинската спасителна служба към БЧК съобщават, че планинските склонове на места са заледени, а лавинната опасност остава висока.

Условията за туризъм в планините са лоши. Навалял е малко нов сняг, има опасност от подхлъзвания. Температурите са от минус 1 до 4 градуса, облачно, с вятър и на места с мъгла. 

От ПСС допълват, че през нощта не е имало инциденти.

Ски съоръженията ще работят до неделя - 12 април, а след това ще бъдат затворени. / БТА

