Созопол като алтернатива на Италианска Ривиера за британците

Район на черноморското крайбрежие на България се смята от британците за евтина алтернатива на Амалфийското крайбрежие, като атмосферата е сравнена от специалист по туризъм с Позитано или Чинкуе Тере, пише Newsweek.

Броят на британските туристи в България непрекъснато се увеличава през последните години.

Лора Еванс-Фиск, представител на Eurochange, установи, че има масово увеличение на броя на британците, прекарващи почивките си в България, съобщава Mediafax, позовавайки се на Express.

Тя посочи, че районът на Созопол в югоизточна България представлява алтернатива на Амалфийското крайбрежие в Италия.

„Въпреки че България се присъедини към еврозоната, цените на неща като храна, настаняване и напитки все още са особено ниски в сравнение с други популярни дестинации за почивка като Гърция, Испания и Италия“, обясни Еванс-Фиск.

Тя проучи цените и съобщи, че една кутия бира струва по-малко от 2 евро, а едно хранене около 10 евро.

„Освен това, британците не е нужно да правят компромис с красивите пейзажи и плажове, които тези популярни дестинации предлагат.“

Всъщност има много дестинации в България, които са почти толкова добри, но на много по-ниска цена“, добави специалистът.

Много подобна атмосфера на Позитано и Чинкуе Тере, в Созопол

Лаура Еванс-Фиск казва, че атмосферата в Созопол е много подобна на тази в Позитано или Чинкуе Тере.

„Този прекрасен крайбрежен град има много подобна атмосфера на Позитано и Чинкуе Тере, на известната Италианска Ривиера.“

„Старият град на Созопол е осеян с живописни дървени къщи и калдъръмени улички, които гледат към зашеметяващото крайбрежие и искрящите сини води“, каза Еванс-Фиск.

Созопол е един от най-старите крайбрежни градове в България. Градът е много по-малко пренаселен от други европейски дестинации, допълва "Труд".

Созопол е дом на плажовете Каваците и Хармани, както и на множество плажни барове. В града има много исторически забележителности, включително замък и няколко църкви.